FILM MRAK NEĆE SE TAKMIČITI NA FESTIVALU U VRNJAČKOJ BANJI! Reditelj Dušan Milić imao je dobar RAZLOG da ostvarenje povuče!

Film "Mrak" Dušana Milića, koji je domaćoj publici premijerno prikazan pre nekoliko meseci na 50. Festu, a potom putovao po raznim festivalima, ove godine ipak neće učestvovati na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

Iako je bio deo takmičarskog programa ove manifestacije, koja će se održati od 12. do 17. avgusta, i važio za favorita, ovaj psihološki triler, inspirisan istinitim događajem koji se odigrao u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, povučen je zbog loše organizacije, objasnio je reditelj za Kurir.

Koji je razlog za takav potez?

- Nije to velika stvar. Nisam bio zadovoljan terminom prikazivanja filma koji je bio planiran. Organizatori su odlučili da projekcija bude u ponedeljak, 15. avgusta, od 16 časova u nekom od bioskopa. U takvim uslovima verovatno niko ne bi ni došao da pogleda film. To me je iznenadilo jer je Festival filmskog scenarija vrlo cenjen u našoj filmskoj industriji i nisam očekivao ovakvu odluku.

Da li je postojala mogućnost da se promeni termin?

- Nije bilo nikakve dramatike. Nakon što sam doznao tačan termin prikazivanja, odlučio sam da film povučem iz takmičarskog programa. Učestvujem na festivalima jer mi je mnogo važno da film pogleda što veći broj ljudi. Kad sam dao film, moja pretpostavka je bila da će se prikazati u amfiteatru na otvorenoj sceni, gde se prikazuju i druga ostvarenja iz te kategorije, međutim, nije.

Važili ste za jednog od favorita na festivalu.

- Ne mislim da je takva odluka bila iz loše namere, jednostavno, bilo je problema s programiranjem filmova i neki je možda trebalo da budu prikazani u drugim terminima, ali eto, to se tako desilo. Nije loša namera, više je javašluk.

Koji je sledeći festival na koji će otputovati "Mrak"?

- Biće prikazan na Glumačkim ostvarenjima u Nišu, 21. avgusta, na Niškoj tvrđavi, i to je otprilike to što se tiče festivala. U Bugarskoj i Grčkoj će početi s prikazivanjem u bioskopima od septembra, nakon čega ostaje i da se odredi datum za početak prikazivanja u Danskoj.

Šepetkovski čeka sud publike Glumački debi za početak festivala foto: Nemanja Miščević Festival u Vrnjačkoj Banji svečano će biti otvoren premijerom filma Filipa Čolovića "Ala je lep ovaj svet", za koji je scenario napisao glumac Andrej Šepetkovski, a poslednje veče obeležiće prikazivanje "Tome". Pored pomenutih ostvarenja, u konkurenciji za najbolji scenario su i "Zlatni dečko", "Leto kad sam naučila da letim", "Bilo jednom u Srbiji", "Pucanj u Marselju", "Banović Strahinja" i mnoga druga. Poslednje festivalske večeri, nakon proglašenja najboljih na Letnjoj pozornici "Danilo Bata Stojković" na Trgu kulture, u čast pobednika biće održan koncert u izvođenju lokalnog benda i poznatih glumaca.

