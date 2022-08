PLAKAO SAM DOK SAM SNIMAO OLUJU! OČEKUJEM DA MI ZABRANE ULAZ U HRVATSKU! Reditelj Miloš Radunović otkriva detalje sa snimanja!

Prošlo je 27 godina otkako je na današnji dan, 4. avgusta, iz Hrvatske krenula najtužnija kolona u novijoj istoriji srpskog naroda. Iz Krajine je proterano više od 250.000 Srba, što je tema novog filma "Oluja" Miloša Radunovića.

Uoči premijere ovog ostvarenja, koja se očekuje na jesen, i istoimene serije od 12 epizoda, koja će se prikazivati tokom sledeće godine, reditelj i scenarista ovog ostvarenja za Kurir govori o ideji da ovaj strašan događaj prenese na filmsko platno.

Pažljivo je obradio priče ljudi koji su 1995. proterani iz Krajine i sa odabranom glumačkom ekipom, sa Zlatanom Vidovićem i Jovom Maksićem na čelu, nakon 102 snimajuća dana, stvorio prvi film o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj.

Koji vam je bio glavni motiv da se bavite ovom temom?

- Srbi iz Krajine su zaboravljeni, nije im posvećena nikakva pažnja. Bosni su posvećena "Lepa sela, lepo gore" i još filmova, a o dešavanjima u Hrvatskoj niko nije snimao.

U trejleru filma, koji je pre dva dana pušten u javnost, vidimo i dečaka na traktoru, što je jedna od najupečatljivijih slika ovog događaja. Da li vam je on bio inspiracija?

- Film će se razlikovati od serije, u kojoj će se više pažnje obratiti na Ivana, dečaka koji je celu svoju porodicu prevezao na traktoru. Nažalost, nisam imao priliku da ga upoznam i popričam sa njim. Odabrao sam njega, jer mi je najtužnije kad su deca žrtve.

Nedavno je snimljen film "Mrak" o stradanju srpskog naroda na Kosovu, koji su festivali u Veneciji, Berlinu i Kanu odbili da prikažu. Očekujete li iste reakcije i za svoj film?

- Iskreno, film nisam uradio da bih dobio neku nagradu, to mi je bilo poslednje na pameti. Prevelika je ovo tema za naš narod da bi mi nagrada bila u fokusu. Ovo je film koji želim da ostavim u nasleđe budućim generacijama, da se ne zaboravi šta se desilo. Ako film prođe napolju, to je super, ako ipak ne, neće me to previše iznenaditi.

Film je rađen po svedočenjima učesnika. Razgovarali ste sa brojnim izbeglicama, kako se oni danas nose sa ovim traumatičnim iskustvom?

- Trebalo mi je dva do tri dana da bi mi se jedna osoba otvorila i počela da priča. Oni su to potisnuli, neki čak nisu ni želeli da se toga sećaju. Pokušao sam u tim razgovorima da što bolje shvatim šta im se dogodilo. Svako od njih je proživeo toliko stvari u to vreme koje ne mogu da se obuhvate jednim filmom. Bilo je svega dok smo pričali, naročito suza. Nisam plakao dok sam slušao priče, ali sam na snimanju mnogo plakalo sa ekipom. Potresne su sudbine tih ljudi, još kada znate da se scena koju snimamo stvarno dogodila, onda nas to stvarno pogađa.

Spremni ste na osude i napade koji će doći iz Hrvatske zbog teme kojom se bavite?

- Spreman sam na osude iz Hrvatske. Ništa drugo i ne očekujem. Pročitao sam neki tekst gde su napisali da je ovo pornografski film. Posle toga stvarno mogu da očekujem sve. Takođe, ne očekujem da ću ikada više moći da uđem u Hrvatsku. Ako nisu dozvolili da se 250.000 Srba vrati svojim kućama, jedan neće ništa promeniti.

Svako priča priču iz svog ugla Da li će doći vreme kada će dva naroda pomiriti svoje istorije? - Neće doći vreme kada ćemo pomiriti naše istorije. Svako priča priču iz svog ugla. U Jasenovcu je stradalo 20.000 ljudi, kako oni navode, ako je to zajednička priča, ja stvarno ne znam. Slavili su kao pobedu to što su proterali skoro 300.000 ljudi, to je za njih najveći dan u istoriji. Upravo zbog takvih priča mi nikada nećemo moći da se složimo. Možda neko može, ali ja ne želim da se složim sa takvom istorijom.

