AMERIKANCI SU HTELI DA NAPRAVE PRIČU KAKO JE PILOTE SPASIO RAMBO A NE NAŠ BOSONOGI NAROD! Pala zadnja klapa filma Heroji Halijarda

Direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić prisustvovao je snimanju novog igranog filma Radoša Bajića , ratne drame inspirisane akcijom spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija, koja se odigrala pred kraj Drugog svetskog rata, u leto 1944. godine.

Snimanje dugometražnog igranog filma “Heroji Halijarda” u režiji Radoša Bajića završeno je nedavno, a pred kraj snimanja ekipu je posetio direktor Filmskog centra Srbije Gordan Martić tokom rada u naselju Pranjani u okolini Gornjeg Milanovca.

Prva klapa ovog ambicioznog ratnog filma, nakon tri godine opsežnih priprema, pala je prošle godine, a uigrana filmska ekipa realizuje “Heroje Halijarda” u produkciji filmske kuće “Contrast Studios” (koproducent je Telekom Srbija), uz podršku Filmskog centra Srbije i Pokrajinske Vlade AP Vojvodine.

U izjavi za sajt FCS-a Radoš Bajić je rekao da je izuzetno ponosan što je uspeo da za svoj projekat obezdedi potrebnu podršku.

- Nijedno filmsko delo koje pretenduje na kvalitet ne može da se napravi na brzinu. Brzo je kuso. Neophodan je dug period akumulacije, trpeža i stvaranja kako bi sve ispalo kako treba, bez prečica i lakih rešenja.

Zato sam veoma zahvalan Filmskom centru Srbije koji nas je podržao na konkursu, baš kao i Pokrajinskoj Vladi koja je takođe prepoznala potencijal našeg projekta. Nakon toga su se pridružili RTS, Telekom i drugi partneri. Bio je to jedan prirodan tok stvari, ništa nije rađeno ishitreno, već postupno i promišljeno.

Snimanje je teklo po planu i u domaćinskoj atmosferi, a na autentičnoj lokaciji u Prenjanima snimljena je jedna od ključnih scena, o čemu reditelj Bajić govori:

- Gotov je devedeseti snimajući dan i nastavlja se jedna velika borba, jedna velika bitka. Ovo je projekat koji po svojoj temi i obimu predstavlja nešto najambicioznije na čemu sam u svojoj gotovo pa pedesetogodišnjoj karijeri radio – kako u produkcijskom, tako i u autorskom smislu. Tek ćemo videti kako će film odjektnuti, ali već sada mogu da tvrdim da će 'Heroji Halijarda' biti kruna moje karijere.

Imamo više od 200 objekata, 120 glumaca, 6.000 statista... Imajući u vidu svu tu ambiciju, budžet je skroman, ali mi se junački borimo za svaki kadar.

Predvođeni scenaristom i rediteljem Radošem Bajićem, tim ovog ambicioznog projekta čine: koscenaristi Dušan Kovačević i Strahinja Madžarević, direktor fotografije Predrag Jočić, montažer Stevan Marić, scenografkinja Jelena Mirković, kostimograf Boris Čakširan, maskerka Mirjana Stevović, kompozitori Bilja Krstić i Dragomir Miki Stanojević.

Izvršni producenti su Nedeljko Bajić, Jelena Bajić Jočić i Predrag Jočić.

- Moja velika sreća je što pored sebe imam zbilja sjajnu ekipu, to su sve divni ljudi i vrsni profesionalci i na najboljem smo putu da napravimo nešto zaista značajno i dobro - uverava Bajić i dodaje:

-Trudili smo se da budemo što tačniji. Vodilo se računa o detaljima: kostimograf Boris Čakširan je pazio na svako dugme na uniformama, Engleze nam igraju Englezi, Amerikanci igraju Amerikance, snimamo na autentičnim lokacijama... Ovo je projekat koji ima briljantnu scenografiju, čarobnu fotografiju, kostim doveden do perfekcije... Sada je do mene da pružim svoj rediteljski maksimum, sve to spojim i prikažem na pravi način. Ono što je sigurno jeste da snimamo jedan veoma ozbiljan film na koji ćemo svi biti ponosni - rekao je Bajić i dodao:

- Sa ove ovde poljane spašeno je 508 mladića čiji jezik oni koji su ih spasavali nisu razumeli. To je ujedno i najveća pojedinačna akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovastva. Amerikanci bi od ove teme pravili komercijalni spektakl. Mi smo imali neke kontakte sa američkim producentima, ali smo od toga odustali zato što su oni hteli da naprave priču o tome kako je Rambo pao ovde i kako je on sve to organizovao.

Ne! Ovu priču je izneo bosnogi srpski narod koji se u tom trenutku našao u najdramtičnijem periodu svoje istorije, ostavljen u beznađu. U tim i takvim uslovima, srpski narod je pokazao svoju humanost, čovekoljublje, dobročinstvo i herojstvo. Naš projekat zato nije spektakl radi spektakla, iako u njemu imamo i monumentalne sekvence koje odražavaju herojstvo, već je priča duboko lična i data je iz vizure jedne srpske porodice kroz čiju se sudbinu prelamaju ključni događaji tog vremena.

U filmu “Heroji Halijarda” i TV seriji “Vazdušni most” (koja je snimana kad i film) glume: Petar Božović, Žarko Laušević, Nela Mihailović, Radovan Vujović, Nikola Rakočević, Milan Vasić, Aleksandar Đurica, Isidora Minić, Jovo Maksić, Dragan Petrović Pele, Ljiljana Blagojević i mnogi drugi. Pored umetnika iz Srbije i regiona, glumačku postavu sačinjava veliki broj stranih glumaca sa engleskog govornog područja, a među njima Stiven Mur, Majkl Stoki, Adam Devenport, Jadran Malkovič i drugi.

Filmu “Heroji Halijarda” sledi zahtevna i opsežna postprodukcija. Bioskopska premijera filma očekuje se tokom jeseni 2023. godine, a nakon toga će na programima Radio televizije Srbije i Superstar kanala Telekoma Srbija biti prikazana i TV serija “Vazdušni most” od šest epizoda.

