NIŠVIL DŽEZ FESTIVAL OKUPIĆE 850 IZVOĐAČA NA 15 SCENA: Publika će uživati i u pratećim programima, a evo i šta nas sve OČEKUJE!

Predstojeći Nišville jazz festival pod sloganom "Još ovaj put" održaće se od 5. do 14. avgusta 2022, a glavni festivalski program će biti održan od četvrtka do nedelje, od 11. do 14. avgusta 2022. godine na Platou niške Tvrđave.

Ovogodišnji Nišville će za 10 festivalskih dana ponuditi posetiocima 250 programa na 15 scena a kako organizatori najavljuju publika će moći da čuje 850 izvođača.

Pored bogatog muzičkog programa koji će se odvijati na stejdževima u Tvrđavi, na Trgu Kralja Milana i na Amfiteatru na keju, posetioci će moći i ove godine da besplatno uživaju u pratećim programima Festivala, internacionalnom Nišville jazz teatru i Nišville Movie Summit-u, u okviru koga će biti prikazani mnogi dokumentarni i igrani filmovi sa muzičkom tematikom, a biće i programa za decu.

U okviru Nišville jazz teatra biće odigrano 17 predstava iz Francuske, Švajcarske, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, a najveću pažnju privlači predstava “Balkan Bordello” njujorškog pozorišta “La Mama”, koju izvode u koprodukciji sa “Ateljeom 212”, “Kendre Multimedija” i “My Balkans” a u kojoj igra i Svetozar Cvetković.

A evo šta očekuje posetioce u 4 glavna festivalska dana na Earth&Sky stejdžu:

Četvrtak, 11.08.

Nišville ROJAZE project band – The first generation (SRB)

Beti Đorđević i prijatelji (SRB)

Koh Mr Saxman & Sound of Siam (THA)

Kurt Rosenwinkel – Caipi (USA, BRA)

AL McKay´s Earth, Wind & Fire Experience (USA)

La Malbec Orchestra (ARG)

Petak, 12.08.

Vladimir Kostadinović Mindedness (AUT)

Mattan Klein Quartet (ISR)

Jungsu Choi Tiny Orchestra (KOR)

Kirk Lightsey & Piero Odorici Quartet (USA/ITA)

Magnifico (SVN)

Gyass style – Kurina Trio + (SRB)

Subota, 13.08.

Milan Petrović Quartet ft Sašo Popovski (SRB / MAK)

Igor Willcox Quartet (BRA)

Nikola Kolodziejczyk Orchestra (POL)

Montuno (BGR)

Natasha Atlas & Džambo Agushevi Orchestra (EGY / BEL / MKD)

Slide Ride (SRB)

Nedelja, 14. 08.

Unleashed Cooperation (POL)

Corn Maiz (USA)

I Think you`re awesome (DNK)

Yellowjackets (USA)

Julian Marley & Uprising (JAM/USA)

Nenad C & Numismatica (SRB)

