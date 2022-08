SNIMIO JE POLJUBAC S TIMOTIJEVIĆEM: Bilo je više glupo nego hrabro! Reakcije na to su svakako kulturološki poraz našeg društva

Miloš Timotijević je nakon scene poljupca u seriji "Južni vetar" s muškarcem dobio nagradu Duga, a o svojim stavovima o LGBT zajednici, kao i o dvostrukim standardima u društvu

Međutim, šira publika ne zna da je tu scenu s njim snimio mlađi kolega Vladimir Nićiforović.

foto: Privatna Arhiva

Više od decenije Vladimir se bavi modnim dizajnom, nekoliko godina i fotografijom, a tek nedavno dobio je prvu filmsku ulogu, u komediji "Ala je lep ovaj svet". Ipak, epizoda u seriji "Južni vetar" bila mu jedna od prvih pred kamerom.

foto: Printskrein

"Statirao sam. Bilo je više glupo nego hrabro. (Smeh) Ne zbog same uloge, jer nije ni bila prava. I statista je mogao da je uradi, ali kreatorima serije je sigurno bilo draže da to bude glumac. Greškom u organizaciji zvali su me tri dana pred snimanje, bio sam u Njujorku i vraćao se baš dan pred set. Želeći da olakšam ekipi, i na nagovor kasting menadžera, pristao sam", kaže glumac za Kurir.

foto: Printskrein

Nakon ove scene Miloš Timotijević dobijao je pretnje.

- Pa šta da kažem... Miloš je dovoljno već objasnio i stvarno je strašno da se tako nešto događa u 21. veku. To je svakako jedan kulturološki poraz našeg društva - rekao je Vladimir za Kurir.

foto: Pritnscreen

