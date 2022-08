DRUGI DAN U GUČI PROŠAO SPREKTAKULARNO: Stranci oduševljeni, evo šta najviše hvale na popularnom festivalu!

Drugog dana Sabora, u Guču i dalje pristižu saboraši sa svih meridijana. Ima ih koji pod Ovčar i Jelicu dolaze prvi put, među njima su i stranci, takozvani turisti-nomadi kojima je Sabor trubača na ruti putovanja po Balkanu.

- Došli smo juče kamperima i ima nas desetak, iz Holandije i Švajcarske. Prvi put smo u Guči, oduševljeni smo. Sličnu atmosferu smo gledali po Evropi na festivalima piva, ali ovde je muzika u prvom planu. Nikada još nismo bili na fešti gde se na jednom mestu čuje ovoliko truba, a i pivo vam je odlično - zamolivši da ih ne fotografišemo kaže kroz osmeh Holanđanin Rey, koji tvrdi da je menadžer kompanije tamošnje mobilne telefonije, te da se njegovi šefovi neće oduševiti ako ga vide u "saboraškom" izdanju.

- Smeštaj, odnosno parking za kampere, našli smo besplatno nedaleko od reke, blizu stadiona. Cene hrane i pića su kao i u drugim mestima gde smo bili, na ovom putovanju najviše nas je koštalo gorivo. Sa nama je i jedan lekar koji se u Cirih ne vraća bez vaše rakije od kajsije, preostaje da vidimo koliko toga možemo da prenesemo preko granice - priča Rey dodajući da su na Balkanu još od Exit-a, a za mesec dana su proputovali Hrvatsku i Bosnu.

I Goran Grbić iz Banje Luke, prvi put je u Guči, kaže da je došao sa dva zeta, da vidi feštu o kojoj pišu svetski mediji.

- Nisam se pokajao, vredelo je, Guču treba doživeti. O takmičenju trubača čuo sam iz medija. To se ne može opisati dok se ne dođe na lice mesta. Sinoć smo snimali telefonima koncerte Jevđića i Petrovića, slali smo prijateljima, ali sasvim je drugačije kada se truba sluša uživo. Svi smo oduševljeni, ako bude zdravlja i para, eto nas i sledeće godine - kaže Goran dodajući da je veliki fan krajiške muzike, ai da je od danas truba, odmah iza.

Cene hrane i pića pod šatrama u Guči ne odskaču previše od cena u regularnim ugostiteljskim objektima obližnjih gradova. Ležaj u Guči košta od 25 do 50 evra. Jagnjeće pečenje je od 2.500 do 3.500 po kilogramu, dok je prasetina za hiljadarku jeftinija. pivo je od 280 do 500. Zanimljivo je da je veliki broj ugostitelja, koji tokom cele godine drže kafane u centru varošice, tokom Sabora zatvorio svoje objekte.

