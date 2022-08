ODLIČNA ŽURKA, ZAKUNI SE DA ĆEŠ NAPRAVITI BOLJU KAD SE BUDEŠ RAZVODIO! Mima Karadžić iskreno o braku: Evo zašto ne priča o BIVŠOJ!

Mimu Karadžića je jedan od naših najpopularnijih glumaca, a mnogi ga znaju i kao večitog neženju, ipak ova glumac je bio u braku, a na većnu ljubav se 1992. godine zakleo studentkinji glume Sunčici Đurić, pred kumom, Žarkom Lauševićem.

- Pre svega, jako sam dugo neoženjen i kao samac kome je, po nekim standardima na ovim prostorima, već odavno vreme da se ženi, normalno je da sam privlačio pažnju medija. Drugo, čovek sam koji voli da izlazi, da se druži, ljubitelj sam vina, pa me ljudi često sretnu na atraktivnim festivalima i u restoranima, a na takvim mestima nikada niste sami. Ta etiketa 'večitog neženje' me uporno prati, ali to je besmisleno jer sam se ja jednom prilikom oženio - ispričao je svojevremno glumac.

Venčanje Mime Karadžića i Sunčice trajalo je dva dana, kako su mediji tada pisali, a glumac je priznao da je to bila jedna od najboljih pozorišnih žurki. Mnoge anegdote vezane za taj događaj i danas se prepričavaju:

- Muci Draškić, tadašnji upravnik Ateljea 212, u kome smo slavili svadbu, došao je da mi čestita i rekao 'Odlična žurka, zakuni se da ćeš napraviti još bolju kada se budeš razvodio'. Nisam ga poslušao jer je razvod uvek tužna stvar i meni je pao sa suzama u očima, ali sam tada shvatio šta je hteo da mi kaže.

Mima retko za medije govori o svom braku, a objasnio je i zašto:

- Bio sam u braku sa jednom divnom ženom sa kojom sam 1992. godine imao svadbu za pamćenje. Mnogima je bilo čudno što o tome nisam govorio, a moj rezon je taj da ona kao osoba koja nije javna ličnost i koja je posle mene zasnovala novi život nije dužna da nailazi na bilo kakve informacije o sebi u medijima koje bi iznosio njen bivši muž.

Nažalost brak Mime Karadžića i Sunčice nije potrajao, ali glumac nije izgubio veru u ljubav i ističe da je nakon razvoda još nekoliko puta iskreno voleo.

- Imao sam tu sreću da sam nekoliko puta u životu doživeo tu veliku i pravu ljubav. Nije mi bio potreban papir da bih im pokazao da ih stvarno volim, prosto smatrao sam da to ne bi te ljubavi učinilo većim i boljim - rekao je Mima za "Bazar".

