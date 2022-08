OBJAVLJEN PRVI TIZER ZA TV SERIJU PAD: Pogledajte Milana Marića kao mladog Žarka Lauševića i čuvenog MILOŠA OBILIĆA! (FOTO, VIDEO)

Uoči premijernog predstavljanja TV serije “Pad” u okviru ovogodišnjeg Sarajevo film festivala izašao je prvi tizer za ovaj dugoočekivan serijal. Serija “Pad”, koju čini osam epizoda, rađena je po motivima knjige Žarka Lauševića, opisuje tragičan događaj iz avgusta 1993, u kojem je učestvovao poznati jugoslovenski glumac.

foto: Firefly Promo

Raspad bivše Jugoslavije i rat, sankcije i siromaštvo, hiperinflacija i svakodnevno nasilje u celom društvu, obeležili su devedesete godine prošlog veka, a ujedno daju i vremenski okvir radnje serije, koja nedvosmisleno ukazuje na moralni, duhovni i konačno fizički pad cele jedne zemlje.

foto: Firefly Promo

Preuzimajući samo osnovne motive iz autobiografske knjige „Godina prođe dan nikad“, serija „Pad“ prati život glumca Ivana Maslaća od trenutka kada on i njegov brat stižu do stana svog ujaka, nedaleko od mesta na kojem se u Podgorici upravo desio sukob sa tragičnim posledicama. Priča se nastavlja u istražnom zatvoru SPUŽ , gde se glavni junak susreće sa galerijom živopisnih likova od sitnih lopova, kriminalca i ubica, pa do političkih zatvorenika.

foto: Firefly Promo

Paralelno, upoznajemo odnos Ivana i njegovog oca Nikole, ozbiljnog i racionalnog čoveka, sa kojim Ivan od detinjstva ima komplikovan odnos. Ove dve priče se usložnjavaju i proširuju, osvetljavajući s jedne strane zavodljiv život jedne od najvećih glumačkih zvezda Jugoslavije.

foto: Firefly Promo

"Serija "Pad" nije klasična adaptacija književnog dela, već predstavlja slobodnu interpretaciju kako knjige, tako i jednog tragičnog događaja koji je ustvari metafora tragičnog vremena koje je obeležilo devedeste godine prošlog veka, na ovim podnebljima. I kada jedan glumac, umetnik čiji je poziv da širi humane vrednosti, oplemenjuje druge ljude, postane slučajni akter tragičnog događaja i pređe na drugu, tamnu, stranu – to otvara sva moralna i etička pitanja. Koliko duboko treba da padneš da bi se iskupio? Da li posle pada možeš ustati i nastaviti dalje? Šta je adekvatna kazna? – su samo neka pitanja na koja naš glavni junak traži odgovor. Stoga se serija „Pad“ ne tiče samo glavnog junaka - glumca, već kroz njegovu tragičnu sudbinu govori o ljudima koji su, kao i ta zemlja doživeli opšti duhovni, moralni i fizički pad. Zato su u našoj seriji sva imena promenjena, a mnoge nove izmišljene situacije i scene doprinose utisku prošlih vremena", objašnjava reditelj Bojan Vuletić.

foto: Firefly Promo

Autorsku ekipu čine i scenaristi Bojan Vuletić i Petar Mihajlović, direktor fotografije Dušan Joksimović, scenograf Aljoša Spajić i kostimograf Dragica Laušević. Izuzetne uloge su, pored Milana Marića u glavnoj ulozi, ostvarili i Krešimir Mikić, Izudin Bajrović, Slavko Sobin, Dragan Marinković, Milica Janevski, Anđela Jovanović, Kemal Rizvanović i mnogi drugi.

foto: Firefly Promo

Televizijsko prikazivanje očekuje se na zimu 2023. na Superstar TV, a produkcijske kuće Firefly Productions i Telekom Srbija stoje iza ove originalne TV serije.

Kurir.rs

