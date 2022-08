SVE ŠTO SAM ŽELELA OSTVARILA SAM, ALI JOŠ OSEĆAM RADOST IGRE: Glumica se odlučila na VAŽAN KORAK u karijeri, pa otkrila planove

Legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković prisustvovala je projekciji digitalno restaurisane verzije filma "Neka druga žena", reditelja Miomira Mikija Stamenkovića, na krovnoj terasi Doma vojske, ne samo kao publika već i kao član ekipe ovog ostvarenja. Sve se dešavalo u okviru "A1 Kinoteka letnjeg bioskopa", a projekciju su uveličale brojne zvanice. Tim povodom umetnica je dala intervju za Kurir, u kojem se prisetila snimanja ovog filma iz 1981. godine i uspomena koje u njoj budi, ali je objasnila i nedavnu odluku da svoju umetničko-glumačku zaostavštinu pokloni Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat". Pomenuti film otvorio je ovaj nostalgični razgovor.

Reditelj Miomir Stamenković svojevremeno je rekao da će "Neka druga žena" biti nešto potpuno drugačije u našoj kinematografiji.

- Bio je u pravu. Krimić kao žanr kod nas nije negovan, dok danas toga imate napretek. Film je dobro prošao s takvom pričom, koja je u to vreme bila mnogo drugačija od onoga što se inače promovisalo. Bila je ovo prilika da ga pogledam posle toliko vremena i sve greške koje su se potkrale oprostila sam. Te greške su naiva za filmove današnjice, ali se daju oprostiti i logično je da se oproste jer je film snimljen pre 42 godine. "Neka druga žena" je u to vreme bio na drugačijem koloseku, ali je ipak pronašao svoj put do publike.

Kakve su vas emocije obuzimale uoči prikazivanja?

- Bila sam uzbuđena, naročito zbog toga što su na tom filmu učestvovale moje kolege i dragi prijatelji koji, nažalost, više nisu među nama. Ovim filmom ponovo ću biti s njima i prisetiću se naših zajedničkih trenutaka.

Kako ste doneli odluku da svoju umetničko-glumačku zaostavštinu poklonite udruženju "Adligat"?

- Čula sam za "Adligat" i otišla sam u njihov muzej. Viktor Lazić me je sproveo kroz unutrašnjost, a kada je otvoren legat Ivana Bekjareva, ponovo sam otišla u "Adligat" i odlučila da im poklonim svoju kulturno-umetničku zaostavštinu. Imaju mnogo saradnika i verujem da će se tek širiti.

Šta će se sve vaše naći tamo?

- Nisam još odlučila šta ću sve pokloniti. Znam da će biti dosta materijala, te sam se zbog toga dogovorila da se ipak odvoji jedna prostorija koja će biti moj legat.

Kako je trajati u glumačkoj profesiji? Šta je vaša ideja vodilja? - Moja ideja vodilja je da volim svoj posao. Uvek osećam radost igre dok radim i radujem se tome. Naravno, u ovim godinama ne želim da preterujem, moram da se odlučim. Imam dosta projekata, ali, nažalost, ne mogu da se odazovem svakome.

Šta možemo očekivati od vas u narednom periodu?

- Bio mi je ponuđen jedan divan projekat, ali nisam mogla da ga prihvatim jer je previše obiman i bilo bi mi previše naporno. Serija "U klinču" kreće da se emituje uskoro, a već od decembra ćemo krenuti sa snimanjem druge sezone. Ekipa je odlična i reditelji, mladi Bećković i Čupko su divni. Mladi glumci su takođe divni i bilo mi je zadovoljstvo raditi s njima.

Da li je ostalo nešto što priželjkujete, a niste ostvarili? - Sve što sam želela ostvarila sam. Komedije obožavam i rado ih igram u ovim godinama.

Slovite za karakternu glumicu. I kada igrate uloge koje su navodno lake, uvek je tu prisutan jak karakter.

- Upravo me to u glumi zabavlja. Igranje različitih karaktera me uvek veseli i osvežava.

Vreme se menja, ljudi se menjaju, način glume takođe. Kako pratite protok vremena?

- Mislim da dobro pratim. Čovek mora da bude pametan, delikatan i da ne preteruje, da ne bi u jednom momentu počeo da izigrava ludu babu, što ja nikako ne želim.

(Kurir.rs/ Andrijana Stojanović)

