PRAVI PRLE! NJEGOVA ŽIVOTNA PRIČA JE FILMSKA Vek od rođenja SRPSKOG scenariste Voje Nanovića: U seriju pretočio Nečistu krv

Na današnji dan rođen je pre jednog veka u Skoplju čuveni scenarista Vojislav Voja Nanović.

Mlađe generacije čule su za njega tek nakon ekranizacije filma i serije "Nečista krv" po delu Bore Stankovića, koji su oživeli u režiji Milutina Petrovića i Gorana Stankovića i "This and That Productionsa". Bio je i reditelj i novinar, a neki ga smatraju i jednim od najboljih scenarista u bivšoj Jugoslaviji. Snimio je prvi srpski dugometražni film "Besmrtna mladost". U Beogradu za vreme Drugog svetskog rata bio je jedan od ilegalaca, ali ni kao član Komunističke partije pravoslavne vere nije se odrekao umetnosti.

- Slavio je i slavu, i Božić, i Vaskrs. Zanimljiv je podatak da je 1948. na snimanju "Besmrtne mladosti" rekao ekipi: "Nemojte da skidate šminku, idemo da slavimo, ipak je Nova godina." A bio je 13. januar, srpska Nova godina, što je bilo nezamislivo za taj period - ispričala je za RTS Jovana Stanojlović, unuka Vojislava Nanovića.

U Americi je napisao scenario za seriju "Nečista krv", koja je snimljena pola veka kasnije, iz trećeg pokušaja.

- Iako je bio među prvima u Komunističkoj partiji, on je pre svega bio umetnik, i njemu je to bilo na prvom mestu. Tako da je neminovno došlo do tog sukoba, koji je kulminirao, eto, tim njegovim odlaskom u Ameriku 1963. godine, gde je radio za Ej-Bi-Si produkciju, osnovao svoju produkciju, radio kao montažer i razne druge poslove - ispričala je unuka velikog umetnika.

Voja Nonović u Sarajevu je ove godine nominovan posthumno za najboljeg scenaristu za jednu epizodu "Nečiste krvi".

