EKSKLUZIVNO! PRVI SMO GLEDALI SERIJU PAD: Marić emotivno dočarao poznatog jugoslovenskog glumca! Najteže scene igra s lakoćom

U Sarajevu, na najvećem regionalnom filmskom festivalu, premijerno će biti prikazane prve dve epizode nove serije Bojana Vuletića "Pad", koja je nastavak uspešne saradnje "Fajerflaj produkcije" i Telekoma Srbija. Uoči zvanične projekcije ekskluzivno smo dobili priliku da pogledamo početak ovog dugo očekivanog serijala.

Seriju "Pad" čini osam epizoda i rađena je samo po motivima dela "Godina prođe, dan nikad" Žarka Lauševića, u kojoj proslavljeni glumac opisuje tragičan događaj iz jula 1993, kada je ubio dvojicu i ranio jednog mladića. Šta se dogodilo te večeri, odgovor je na pitanje koje dobijamo već u prvim epizodama. U stvarnosti, te kobne noći između 30. i 31. jula 1993. godine Žarko Laušević je ubio Dragora Pejovića (20) i Radovana Vučinića (19), a Andriju Kažića ranio u predelu genitalija, nedaleko od podgoričkog kafića "Epl".

Reditelj je u svom tumačenju ovog događaja pokazao javnosti živopisne slike dvostrukog ubistva. Svemu je prethodila tuča, a glumac je izvadio pištolj kako bi zaštitio svog brata. Kada ga je video da nepomično leži u lokvi krvi, Žarko je nekontrolisano ispalio 15 metaka.

Reditelj Vuletić je u seriji Lauševića zamenio imaginarnim glumcem Ivanom Maslaćem, kog je zadivljujuće uverljivo odigrao Milan Marić. On s takvom sigurnošću svojim glumačkim umećem reinkarnira mladog Lauševića i daje ovoj seriji nešto što ranije nismo videli od njega. Igrao je s lakoćom najteže scene bez teksta u samici, umetnički beskompromisno, emotivno i potresno. Bez izgovorene reči, jasno vam je kako se jedan ubica oseća.

Prvi put se i skinuo i bio potpuno nag pred kamerom, ali to vam uopšte neće biti utisak. Ipak, za širu publiku Marić će i dalje ostati Toma, jer u novoj roli tek na pojedinim mestima dolazi do izražaja njegov šarm. U prvoj epizodi priču otvara njegovo gostovanje s pozorištem u rodnom gradu, gde i vidimo kakva je on zvezda i šmeker. U predstavi ima samo nekoliko scena, ali armija fanova čeka na autogram i fotografiju. Marić u ovim kadrovima kao da uživa, kao i kad su pored njega filmska majka, supruga i ljubavnica (Dubravka Drakić, Milica Janevski i Anđela Jovanović). Muškim očima će sjajno prijati i zgodna novinarka koja intervjuom s glavnim glumcem zatvara i otvara svaku novu epizodu.

Kasnije gledamo njegov pad i mrak. Likova je puno i uglavnom su muškarci. Odlični su i na visini zadatka. U seriji, osim Marića, nema velike zvezde. Tu su sjajni, široj publici nepoznati Jovan Veljković iz Dobanovaca, koji je odigrao Stojana, rođenog brata glavnog junaka, a iz regiona Izudin Bajrović, Krešimir Mikić, Slavko Sobin i Milutin Mima Karadžić.

Poseban utisak ostavlja snimateljski rad Dušana Joksimovića. On je poznat po filmovima "Lepa sela lepo gore" i "Rane", i konačno se prihvatio izazova da radi neku TV seriju. Čuveni direktor fotografije je "Padu" dao autentičnu likovnost i uspešno je dočarao naše zatvore i mračne devedesete, u saradnji s bliskim saradnicima iz sektora scenografije Aljošom Spajićem i kostima Dragicom Laušević.

Svima koji su čitali knjigu kreatori ove dobro poznate priče daju drugačiji ugao i ne trude se da budu sudija. Ipak, najvažnije što je sam junak sebi najgori sudija, koji bi voleo da se nije vratio u automobil po svoj pištolj i da se taj pad i mračna noć nikada nisu dogodili.

Čuveni Mihiz je govorio kako dobra predstava ima hiljadu mana, a loša samo jednu - da je loša. I serija "Pad" ima jednu veliku manu, a to je što na male ekrane stiže tek 2023. godine.

