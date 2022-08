DRŽALI SMO SEANSE KOJE SU LIČILE NA SEKTU! Beba iz serije Priđi bliže otkrila TAJNE: Evo zašto je morala da napusti ŠKOLU!

Glumicu i voditeljku, Jovanu Andrić Popović smo svi zavoleli kao Teodoru Protić Bebu u seriji "Priđi bliže", koja je prikazivala slatke muke tinejdžera.

Publika je obožavala idiličnu priču porodice Popović i drugih njenih vršnjaka.

-Uh, ta serija je imala mnogo tajni. Mene je pripremila za poziv glumice u svakom smislu. Ali zapravo ni malo nije slatko kada, dok radiš na nečemu što je ostvarenje tvojih snova moraš da napustiš školu koju pohađaš zbog izostanaka. Ta škola koju sam pohađala bila je škola u kojoj se serija i snimala- priča Jovana za Haype portal i dodaje:

-Anja Mit igrala je Jovanu, a u tom trenutku zabavljala se sa Milanom Čičom koji je tumačio Aleksu.

-Milan Čiča se opredelio za muziku, jer je za izlazak na prijemni za glumu bila prepreka njegov oslobljen sluh. Lazar koji je igrao Stefana stvarno je slep i često je imao pošalice na svoj račun. Na primer: “Bebo, daj mi ogledalo da se pogledam.” Naravno ja krenem i onda shvatim, pa se nasmejemo od srca- priseća se ona.

Lara i Beba- najbolje drugarice

Malo ko zna da su Beba i Lara bile najbolje drugarice:

- Ona je bila moja najbolja drugarica, a u seriji smo bile glavne suparnice. Inače, na kastingu sam ja dobila da igram Laru, pa sam se na probama pokazala i dobila Bebu. Ono sto me podseti na period snimanja, je kada posle snimanja idem kod Nine Nešković (Lare) da spavam, a da ujutru dođemo zajedno na snimanje i da svi u gradskom prevozu vide da su Beba i Lara u stvari najbolje drugarice- smeje se Jovana i dodaje da je tada bila samo tinejdžerka. Olivera Bacić koja je supruga Miše Dragičevića, igrala je Anju i nije znala da izgovori glas “R”, mislila je da nikada neće naučiti - rekla je Jovana.

foto: Printscreen YouTube

Serija se završila, ali ona je ostala Beba.

-Sa Ninom sam imala jednu spontanu repliku “Bebili, da li su ti to stvari od barbike?!” Ostadoh ja Beba. To je moje umetničko ime- priča iskreno.

Radni naslov serije je bio “Diskriminacija”, ali je predlog Unicefa ipak bio “Priđi bliže” i upoznaj "Bebu i njene vršnjake" .

“Sweet sixteen”, bile su sve samo ne slatke, glumica je tako mlada prolazila kroz težak period koji je zadesio njenu porodicu, ali i nju samu.

-To su bile godine puberteta i razvoda roditelja, a sa druge strane sam se trudila da ostanem pribrana i nasmejana jer radim ono što najviše volim. To je bila moja prva velika uloga, pre toga su mi "otišle" dve velike uloge, ali čim se nisu desile, nisu bile suđene. Znala sam da će doći ona koju ću ja obeležiti. Došla je, to je Beba!

S obzirom na to da je snimanje serije bilo u okviru škole koju je pohađala, nije sve bilo tako sjajno.

-Razredni me je prebacio u XV gimnaziju, gde sam zavrsila drugu godinu do kraja jer sam samo ponedeljkom isla u skolu, i svaki put bih zaspala na času od umora, jer sam svaki dan osim ponedeljka snimala po 12 sati minimum. I posle druge godine srednje, pređem vanredno. Upisala sam molekularnu biologiju i fiziologiju, nakon toga prešla sam na glumu- objašnjava ona.

Jovana je mlada ušla u glumački svet, iako su pojedine stvari mogle da bace senku i dovedu je u stanje preispitivanja izbora karijere, to se ipak na kraju nije dogodilo. Pristup reditelja mladim glumcima, kako kaže ona nije doživljala na dobar način, zbog čega su se neki od njenih kolega okrenuli drugim profesijama. S obzirom na to da je voditeljka emisije "Krupan kadar” i da u novoj sezoni želi svojim gledaocima da pirušti nešto novo, Jovana će "otvoriti” rubriku "Mračna strana ovog posla” u okviru svoje emisije i time malo po malo otkrivati šta se zaista dešava u javnom svetu. Stoga, ona je bila prva koja je želela da kaže svoju istinu.

Meni je to ličilo na sektu

-Reditelj je imao vrlo čudan pristup mladima, svi su mislili da radi samo na oslobađanju nas samih, ali zapravo je to bilo više od toga. Za mnoge taj pristup nije imao dobar efekat, već je ostavio trajne posledice zbog kojih su i promenili izbor “buduće profesije”- priča ona i odgovara kako su izgledale probe:

-Imali smo čitajuće probe, razgovore- buđenje nas kao individua, ali nije to samo to. Reditelj je imao specifičan pristup, prvo smo mi stvarno od njega dobili obuku i šta je kamera, i kako funkcioniše režija. Dva meseca ozbiljne pripreme, mi smo tako stekli znanje pred kamerama, ali i poverenje u njega. Ono što se meni nije dopadalo, osećala sam često teskobu u stomaku, kao da sam znala da tu nešto “ne miriše”, jeste kada je on počeo da nam drži seanse u polukrugu oko njega.

Glumica je objasnila i kako su te probe izgledale:

- Nekada su one bile lepe, voleli smo se međusobno, družili, ali nekada je to meni ličilo na sektu, jer ljudi protiv svoje volje otvaraju rane i plaču zbog njih. Mi shvatamo da smo grupa ljudi sa problemima, kako je moguće da je svako od nas neki problem koji jedino taj reditelj kao čovek može da reši. Meni je to bilo malo previše i nisam bila prva koja je izašla iz kolektiva, ali sam izašla i jedan po jedan je izlazio iz toga - rekla je i dodala:

- Najteže mi je bilo što sam videla da je neke devojčice očarao svojom manipulacijom i one su se zaljubile u njega. Čovek je želeo da njegova buduća supruga bude lepa, čista, što je lepo, ali u 21. veku naći devojku koja je u tim godinama devica i nije baš realno, pa je potražio svojom pričom i stavom kako je on svemoguć u grupi mladih ljudi kojima je on bio tu “oslonac” da ostvare svoje snove.

Kako kaže lično nije imala neprijatno iskustvo na snimanju, ali je prisustvovala brojnim situacijama.

- Mi smo bili grupa od 16 do 19 godina. Ja nisam odgovarala njegovim normama, tako da hvala Bogu nisam bila meta, ali me je bolelo da slušam te priče zbog devojčica koje jesu.

Ovim je Jovana otvorila "Pandorinu kutiju”, i dodaje da je to delimično odvraća od glume svih ovih godina:

-Sada sam našla proveren tim ljudi sa kojima radim i u koje imam maksimalno poverenje, te ćete imati priliku da me gledate vrlo brzo u novim projektima. Svaka čast za sve devojke, moje koleginice koje su se izdigle iz manipulacije, ozdravile od toga i nastavile hrabro da krče svoj put! Ponosna sam na njih- završava ona.

(Kurir.rs/Hype)

Bonus video:

05:25 ŠOK IZDANJE SAŠE JOKSIMOVIĆA NA KURIR TV! Glumac drastično promenio izgled, pa priznao: LJUDI SU SE KRSTILI KAD SU ME VIDELI