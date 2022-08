ZAČUDIO SE KAD JE DOZNAO DA MU NA GROBU SINA NEĆE STAJATI KRST: Prota Milovan se prisetio poslednjih sati pred Nebojšinu smrt

Glumac Nebojša Glogovac je preminuo pre 4 godine i ostavio veliku prazninu kako na javnoj sceni Srbije, tako i kod svojih najmilijih.

foto: Dado Đilas

Pred svoj konačni odlazak, ovaj veoma produktivni umetnik uradio je dosta projekata koji se dalje prikazuju (film i mini-serija "Južni vetar", "Moj jutarnji smeh", "Nemanjići"), te se na taj način stiče utisak kao da je i dalje tu sa nama.

Njegov otac Milan Glogovac je za "Novosti" govorio o večitom neprebolu koji je ostao posle smrti voljeniog sina.

foto: Damir Dervišagić

- Jeste muka. Jeste žalost. Jeste bol, neprebol... Ali, kad i danas stižu reči odasvud: Nebojša se nikad i nigde nije obrukao, to vam daje snagu da u molitvi i veri koju je i on živeo, nadvisite ličnu patnju. Molitva je najbolji lek, uteha i nada. Pre svega vera da je on sad sa Bogom živim, istinitim. Da je u boljem svetu od onog koji je ostavio. Uteha je i u tome što se on ostvario u ovozemaljskom životu, glasilo je kazivanje prote Milovana i neutešnog oca pokojnog glumca Nebojše Glogovca koje je dao pre, evo već sada, pune četiri godine.

- Voleo sam njegove uloge, pratio sam ga. Osluškivao pažljivo šta o njemu govore kolege, stručnjaci. I niko nije imao ružnu reč da kaže. Blagonaklonost i raspoloženje prema njegovoj dobroti, ako mogu tako da kažem, traju i danas, godinu i više od njegovog upokojenja, ispričao je prota za Novosti u martu 2019.

foto: ATAImages

Porodica Glogovac bacila je, tada, sidro u banatsku ravnicu. Najpre u Opovo, nadomak Pančeva, potom, u Pančevo. Oni sa ljutim kamenom u biću svakog Hercegovca, koji oštri i brusi um, jača duh - nekako su se ubokorili u prostor gde nebo nema kraja. Ali, nikada nisu pokidali veze sa zavičajem. Sa tradicijom da se ne odaješ ni u najvećoj žalosti, kao ni u najvećoj radosti. Da se u dobru ne uzneseš, u zlu ne poniziš.

- To je sve tačno, ja ipak mislim da je Nebojšu više oblikovala vera od ljutog kamena - odgovara prota. - Vera koju smo otuda doneli u grumenu zavičajne zemlje. Bila su to teška vremena za crkvu. Vreme u nevreme. U našoj kući, u Pančevu, okupljali su se umni ljudi koji su životom svedočili težinu postojanosti u veri. Bile su to tribine, oslobađanje straha i očuvanja svesti. Nebojša je upamtio policijske straže na ćoškovima naše kuće.

Dok govori prota Milovan Glogovac bi želeo da potisne emocije. Ali, one udaraju kad god spomene ime sina.

foto: ATA Images

- Kojoj slici, kojem razgovoru, čemu se sve ne vraćam? Svaka slika je tu. Živa. Ne znate šta čovek od toga može da izdvoji. Sve je vredno. Sve je deo života. Sve je veza... Vi pitate: U kakav čvor je moguće stegnuti srce da sinu, bez jauka, držite opelo? Moj jedini odgovor je - molitva. Ona je najbolji lek. Najbolja terapija. Ako je nema, onda je jauk. Onda je beznađe. Očajanje. A, jesmo li isti ljudi posle nesreće? Kad se poremeti red, onaj koji je ustaljen, da sahranjujemo, što kažu ljudi, po redu, pa se suočimo sa sudbinom da sahranjujemo decu... To jeste muka, to jeste tuga... Nema veće nesreće... Ali, molitva pomaže čoveku da na pravi način podnese susret sa takvom nesrećom i sa smrću.

foto: ATAImages

Vreme zaustavljeno u danu rastanka, 9. februara 2018.

- To je bilo nekoliko sati pred Nebojšinu smrt. Tog popodneva, tog četvrtka, on je bio podosta u lošem stanju. Trebalo je da primi i drugu hemioterapiju. Uz njega je bila njegova supruga Milica. Ona je stalno bila sa njim. Sve vreme. I ja sam bio sa njima. Smestili smo ga u krevet i nismo, tada mnogo pričali. Sestre su mu priključile terapiju i ja sam otišao. Oko osam, uveče, Milica nam se javila. Kaže nam: "Dobro je podneo terapiju, čak se i šalio sa mnom... U petak, oko dva po ponoći..." Bolest je bila jača. Nagla. Za mesec dana ga nam je uzela...

Jedva je prota Milovan izgovorio ove reči. Tišina, duga i teška potpisala je ovu priču. Duga i teška tišina.

Začudio se prota Milovan Glogovac kada je doznao da na grob njegovog sina nije moguće da postavi krst, onakav kakav se po pravoslavnom običaju postavlja. U Aleji zaslužnih građana ovi običaji se ne poštuju.

foto: ATAImages

- Nebojša je u svakoj mojoj molitvi, ali i u molitvi bratstva manastira Ostrog, Dečani i svuda gde su ga voleli i poštovali. U molitvi se kaže: Primite ga u svetlost lica Božijega. I on je tamo, u toj svetlosti - rekao je prota tada.

