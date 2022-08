POČINJE NOVOSADSKO MUZIČKO LETO! Argentinski ansambl Tango džez kvartet otvoriće manifestaciju, a EVO I CELOG PROGRAMA festivala

Nastupom argentinskog ansambla Tango džez kvartet, u sredu 17. avgusta počinje Novosadsko muzičko leto koje će trajati do 26. avgusta.

Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, publiku očekuju kvalitetni koncerti tango, džez, sevdah, fado, pop i etno muzike i to u izvođenju vrsnih umetnika iz naše zemlje, Argentine, Portugala i Hrvatske.

foto: Muzička omladina Novog Sada

Četvorica sjajnih muzičara, članova ovog jedinstvenog ansambla donose slušaocu divan i kreativan sudar argentinskog tanga i džez korena. Sastav je osnovan 2009. godine u Buenos Ajresu na inicijativu vođe ansambla, saksofoniste Gustava Firmeniha. Kvartet je do sada ostvario 10 albuma i 25 međunarodnih turneja, nastupajući u prestižnim salama, džez klubovima, kao i na brojnim muzičkim festivalima širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Rusije, Južne Amerike i Afrike.

Program s kojim će se Tango džez kvartet predstaviti publici nosi naziv „Istorija tanga”. Biće to jedno očaravajuće muzičko putovanje – od melodija najstarijeg tradicionalnog tanga do inovativnih Pjacolinih kompozicija, a sve to u jedinstvenoj kombinaciji s džez elementima.

foto: Zorana Jevtić

U petak, 19. avgusta, nastupiće Maja Milinković & Trio iz Hrvatske, poznate i pod imenom Fadolinka po nazivu uspešnog albuma iz 2019. Maja Milinković povezuje sevdah i fado, što je postalo i njen prepoznatljiv brend.

U četvrtak, 25. avgusta, nastupiće Novosadski big band pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika. Tri fantastična ženska vokala, Maya Sar (Sarajevo), Jana Šušteršič (Ljubljana) i Bojana Stamenov (Beograd) će uz instrumentalne soliste benda obradovati sve poklonike svetske i domaće pop muzike.

U petak, 26. avgusta, nastupiće Hojsak & Novosel iz Hrvatske. Dva žičana instrumenta - tambura i kontrabas, s različitom tradicijom sviranja u rukama Filipa Novosela i Tihomira Hojsaka zvuče etno-džez, s panonskim primesama.

