NASTAVAK ČUVENE SERIJE O PROSTITUCIJI SNIMAĆE SE U BEOGRADU: Priča o trgovini ljudima koja povezuje UKRAJINU, SRBIJU I HRVATSKU

Druga sezona hrvatsko-ukrajinske kriminalističke serije "Ćutanje" snimaće se u Beogradu, saznaje Kurir.

Ovaj veliki ovogodišnji hit prikazan na striming platformi HBO maks doneo je publici potresnu priču o prostituciji i trgovini ljudima preko granica istočne Evrope, zasnovanu na romanima Draga Hedla, a u režiji Dalibora Matanića. Zaplet nastavka je još tajna.

- Tačno je da ćemo nekoliko epizoda raditi u Beogradu. Pripreme i kasting su u toku - kratko je za naš list potvrdio Matanić, čiji je drugi projekat "Područje bez signala" na Sarajevo film festivalu osvojio pet nagrada.

Put do istine

U prvom delu serije inspektor Vladimir i novinar Stribor bore se da reše ubistva maloletnih prostitutki u Hrvatskoj, a u to vreme u Kijevu nestaje sestričina ukrajinske filantropistkinje Olge. Njen muž Ivan Hrvatić, jedan od najuticajnijih ljudi u Osijeku, odlučuje da pomogne u istrazi. Međutim, nestala devojka pronađena je mrtva u Osijeku, ne u Kijevu. Ona je sad već treća žrtva. Čini se da serijski ubica deluje u Hrvatskoj. Vladimir, Stribor i Olga naposletku će doći do istine, ali će pre toga svako od njih to skupo platiti. Inspektor je na kraju prve sezone mrtav, a novinar ostaje da se bori i igra ga zavodnik Goran Bogdan.

Savršena saradnja

Serija "Ćutanje" zasnovana je na romanima "Izborna šutnja", "Ispovjedna tajna" i "Kijevska piletina" književnika i novinara Draga Hedla. Scenario je napisao Marjan Alčevski (autor prve regionalne HBO Jurop serije "Uspeh"), producenti su Miodrag Sila i Nebojša Taraba, a režiju potpisuje Dalibor Matanić. U seriji glume poznata ukrajinska glumica Ksenija Mišina, Darko Milas, Sandra Lončarić, Leon Lučev, Zlatko Burić, Tihana Lazović i brojni drugi. Serija je nastala u saradnji HRT i produkcijske kuće "Drugi plan", u koprodukciji s "Beta filmom" i javnim servisom ZDF/Arte, "Star mediom" i striming servisom OLL. TV. Prva sezona snimana je od marta do juna 2021. na lokacijama u Zagrebu, Osijeku i Kijevu, a u nastavku se deo priče seli u Beograd.

- Bitno nam je da imamo tako jakog globalnog partnera kao što je HBO maks, koji može snažno da prenese svetu našu poruku o borbi dobra protiv zla, na kojoj se zasniva radnja "Ćutanja" - izjavio je ranije reditelj Dalibor Matanić. HBO je nedavno kupio prava za prikazivanje našeg filma "Mrak", a serije koje je proslavio u svetu su: "Euforija", "Naslednici", "Igra prestola" i "Kuća zmaja", kao i kultna ostvarenja "Paklena pomorandža" i "Večni sjaj besprekornog uma".

