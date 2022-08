ŠOK! EVA RAS U PROGRAMU UŽIVO SVAŠTA REKLA O MILOŠU BIKOVIĆU: Đubre, više mu ni dobar dan ne kažem! ONDA OSULA PALJBU ZBOG OVOGA

Gošća Kurir televizije i trećeg sata Pulsa Srbije bila je popularna glumica Eva Ras. Glumica je progovorila o slučaju Branislava Lečića i Danijele Štajnfeld, te rekla kako je branila Lečića, ali je spomenula u negativnom kontekstu i Miloša Bikovića.

- Mene su pitali šta mislim o tome. Rekla sam da ne može jedna udavača da optuži čoveka za to i da ja to odmah prihvatim. Ne živimo na divljem zapadu i ne prihvatam to linčovanje. Ja sam se uvek zalagala za pravnu državu i da sud to odluči, a sud je to odbacio - rekla je Eva Ras, a potom dodala:

- Ja nekim ljudima ni dobar dan više ne govorim: Ni Bikoviću, ni Kokanu Mladenoviću - rekla je Eva Ras.

Eva nije štedela reči, te je u istom tomu nastavila.

- To je protivustavno. Naše kolege su se pokazale kao poslednja đubrad. Oduzimali su Lečiću uloge. Ja Bikovića više ne mogu da gledam. On kao mladi kolega je potpisao da Branislav Lečić ne može da igra predstavu - rekla je Eva Ras.

