MAJKL DAGLAS POZNATIJI I OD SVOG SLAVNOG OCA: Tajnama glume učio ga je jedan SRBIN, a uspeo da pobedi alkoholizam

Za ljubitelje trilera, ali i holivudskog glumca Majkla Daglasa, kanal Superstar pripremio je pravo uživanje od ponedeljka do subote naredne nedelje, kada će biti prikazani filmovi "Fatalna privlačnost", "Crna kiša", "Savršeno ubistvo", "Nikome ni reč", "Igra" i "Niske strasti".

Iako je moglo da se pretpostavi da će mu kao nasledniku slavnog glumaca put do slave biti lak, Daglas je vrlo brzo dokazao svoj talenat, ali i nadmašio oca, i to sa dva osvojena Oskara i brojnim drugim nagradama. Međutim, zanimljivo je da je više zasluga dobio kao producent nego kao glumac. Prvu zlatnu statuu osvojio je kao producent filma "Let iznad kukavičjeg gnezda" 1976. godine, a drugu 1988. za najbolju glavnu mušku ulogu u filmu "Vol strit". Iako je delovalo da su mu u filmskoj industriji sva vrata otvorena, usledio je period stagnacije zbog uloga u manje poznatim filmovima. Na velika vrata vratio se 1984. godine u filmu "Lov na zeleni dijamant" i postao poznat i svetskoj publici. Nastavili su da se nižu filmski hitovi poput "Dragulja sa Nila", "Rata Rouzovih", "Crne kiše" i, naravno, nezaobilaznih, sada već kultnih, ostvarenja "Fatalna privlačnost" i "Niske strasti".

Da li ste znali...?

- Mentor za glumu bio mu je američki glumac srpskog porekla Karl Malden.

- Glumčev otac Kirk Daglas preminuo je u 104. godini.

- Majkl je 1980. doživeo tešku nesreću na skijanju nakon koje nije mogao da glumi tri godine.

- Nakon velikih problema sa alkoholom, lečenju se podvrgnuo 1992. godine.

