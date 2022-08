NJENE EKSPLICITNE SCENE S LAUŠEVIĆEM I KOLEGINICOM I DANAS SVI PAMTE: I dalje je prelepa, a ovo joj je najteže palo u životu!

Iako je prošlo 35 godina, gotovo da ne postoji osoba s ovih prostora koja nije odgledala makar insert iz filma "Oficir s ružom", gde glavnu ulogu igra Žarko Laušević. U filmu reditelja Dejana Šoraka s Lauševićem su rame uz rame glavne likove tumačile i Ksenija Pajić i Dragana Mrkić.

Kseniji Pajić je upravo ova uloga bila prva velika u karijeri, a u pomenutom filmu snimila je vrele scene intimnog odnosa s Lauševićem, ali i s koleginicom Draganom Mrkić, naga u kadi.

Glumica Ksenija Pajić na početku svoje karijere igrala je jednu od glavnih uloga u filmu “Oficir sa ružom”.

Ovo ostvarenje je dobilo dve nagrade na Pulskom filmskom festivalu, za najbolji scenario i glavnog glumca. Pajić je zajedno sa Žarkom Lauševićem iznela glavne uloge, a svojevremeno je u jednom intervjuu govorila o tom iskustvu.

- To je zaista bilo davno. Znam da je bila posebna atmosfera za vreme snimanja. Ta uloga je moja prva velika, glavna uloga na filmu i sećam se da sam bila jako uzbuđena zbog samog rada na filmu i snimanja. Sviđali su mi se i scenario i uloga. Bilo mi je jako lepo i uzbudljivo. Imala sam dobre partnere i Žarko Laušević je bio tu. Bilo je posebno - rekla je glumica.

Na pitanje da li je u kontaktu sa Žarkom Lauševićem Ksenija je rekla da nije.

- Žarka Lauševića život je odveo na drugu stranu. Tako da nismo u kontaktu, ali bilo mi je veoma lepo da radim s njim. On je talentovan čovek, sve najlepše mogu da kažem o toj saradnji - rekla je Ksenija.

- Bio je odličan scenario, prelep film, ljudi su ga voleli. Žarko je bio mnogo popularan, a meni je to bila prva glavna uloga na filmu. Laušević je zaista bio partner kakav se samo poželeti može. Tako da mi se sve poklopilo i “Oficir s ružom” će mi zauvek ostati u sećanju. To je film koji ću pamtiti zauvek kao jednu od najvažnijih stvari koju sam napravila u životu, što se profesije tiče. Najzaslužniji za to je sigurno Žarko. Silno je talentovan, pažljiv, šarmantan, samo imam lepe reči za njega. Kažem, šta god se dogodilo, Žarka ću uvek pamtiti takvog. Za mene on ne može biti drugačiji - ispričala je glumica u intervjuu za Novosti.

Inače, nakon filma "Oficir s ružom" Ksenija Pajić je ostvarila brojne uloge na televiziji, ali i u pozorištu, a poslednjih godina možemo je gledati u gotovo svim hrtvatskim serijama.

Ona je tako stekla epitet “kraljice sapunica”, a odlično se snalazi i u ulogama dobrih žena, ali i zlobnica.

Pre nekoliko godina dijagnostikovana joj je diskus hernija, a kako su mediji pisali, lekari su to pripisali upravo napornom radu i konstantnom snimanju koje ume da potraje i po 12 sati dnevno.

Najteži period u životu bio joj je razvod od kolege Emila Vukova, sa kojim ima ćerku Vitu, o čemu je javno govorila.

– Odgovorna sam sama sebi, kako se organizujem u životu, tako će mi biti. Nekad mi ta situacija olakšava život, a nekad bi mi možda bilo lakše da je još neko tu da mi pomogne. Ali, imam i puno prijatelja i prijateljica s kojima se posavjetujem, s kojima delim i probleme i radosti – rekla je ona svojevremeno.

– U svakom slučaju, ne osećam to što nisam u braku ni kao prednost, ni kao nedostatak. To je tako… I nema šanse da se više ikada u životu udam. Na zajednički život bih pristala, na formalni brak ne. Ne bih potpisala, ja sam moderna – istakla je Ksenija tada.

Mnogi se slažu sa tim da glumica i danas jednako pleni izgledom kao u mladosti, te da joj godine ništa ne mogu.

