ŽIVOT IZ KORENA MENJA JOJ IZNENADNA SMRT SINA! Mirjana Karanović: Imam tremu, Majka Mara će biti vrlo ženski film

Snimanje filma "Majka Mara", nove filmske režije proslavljene glumice Mirjane Karanović, počelo u ponedeljak u Beogradu. U središtu ove priče je Mara, uspešna poslovna žena čiji život iz korena menja iznenadna smrt sina jedinca. Kroz odnos s mlađim muškarcem ona pokušava da se suoči s gubitkom i pronađe način da nastavi dalje.

Ovde je reč o, kako je sama glumica najavila medijima pred početak snimanja, uglavnom vrlo ženskom filmu, koji otkriva neke skrivene komore ženskog bića i nešto što u ovom muškom svetu može da bude nekako neočekivano. Mirjana tada nije krila sreću, uzbuđenje i malu tremu, ali je istakla da je uz nju fenomenalna ekipa kao velika podrška.

Veliku uspeh Mirjana Karanović postigla je svojim prvencem "Dobra žena", koji je svetsku premijeru imao 2016. godine na Sandensu u Americi. Snimanje drame "Majka Mara" trajaće do sredine oktobra na lokacijama u Beogradu, a planirano je da se postprodukcija radi u Srbiji, Sloveniji, Luksemburgu i Švajcarskoj.

Scenario za film napisali su Mirjana Karanović, Maja Pelević i Ognjen Sviličić, dok je saradnik na scenariju Srđan Koljević, a tekst je nastao po elementima drame "Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali" Tanje Šljivar. Mladog ljubavnika i partnera rediteljki i glavnoj glumici igra Vučić Perović, a u filmu glume i Boris Isaković, Jasna Žalica, Jelena Ćuruvija, Alen Liverić, Jovana Petronijević i Pavle Čemerikić. Direktor fotografije je Igor Marović, scenografkinja Dragana Baćović, a kostimografkinja Laura Locher. Film producira Snežana van Hauvelingen i njena kuća "This and That Productions", a nastanak i ovog ostvarenja podržao je Filmski centar Srbije. Iza projekta su stale i Švajcarska, Luksemburg, Crna Gora i Bosna i Slovenija.

