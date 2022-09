TAJNA KOJU KRIJE PESMA NE LOMITE MI BAGRENJE: Balašević bio inspirisan SRBIMA S KOSOVA! Evo kako su nastali VANVREMENSKI STIHOVI

Vuk Žugić, dugogodišnji direktor Kulturnog programa Sava centra, gostujući svojevremeno u emisiji "Pesnik panonskog srca" na RTS, otkrio je kako je nastala pesma Đorđa Balaševića "Ne lomite mi bagrenje".

foto: Kurir TV

- Đorđe Balašević je po običaju bio u Sava centru, dogovorali smo te tradicionalne novogodišnje koncerte. Šta je ovde bitno. Sektor za kulturu se nalazi nad velikom dvoranom, povezan je kabinet iz kojeg smo mi pratili koncerte, i on je došao da potpiše ugovor za novogodišnje koncerte. I tada je bila glavna vest da dolazi voz naših građana sa Kosova koji žele da ih neko primi iz rukovodstva naše zemlje zbog svega onog što se njima i u njihovim životima dešavalo. I, negde, dok smo mi pričali uz dogovore oko novogodišnjih koncerata, u tom rukovodstvu pao je dogovor gde mogu da ih prime zbog broja ljudi, da to bude u velikoj dvorani Sava centra. Mi to nismo ni znali, dok neko nije ušao. I neko kaže, puni se sala ljudima koji su došli sa Kosova, zaista, najšireg dijapazona starosti. I Đole je rekao: "Hajde da vidimo, da to posmatramo" - pošto zna da postoji ta kabina.

foto: Dragan Kadic

Za stolom bili čelnici tadašnjeg rukovodstva države, a u punoj sali građani, naši Srbi sa Kosova. I oni su izlazili jedan po jedan i pričali stvarno strašne životne priče. Zaista je to bilo dirljivo. Jedan veliki čovek, Balašević Đorđe, to je slušao četiri sata. Mi smo se pozdravili, ugovor je bio potpisan, i on se javio posle nekoliko dana i rekao mi:

- Napisao sam jednu posebnu pesmu.

Ta pesma je bila "Ne lomite mi bagrenje". Dugo su je povezivali samo sa Kosovom i stradanjem Srba na Kosovu, ali ona je, kao i sve, jednog filozofskog, metaforičnog značenja. Ne lomite mi život, bilo gde i bilo kome. Ne lomite ono najlepše što osećam prema svojim ljubavima, prema svom bagrenju, prema svemu što su naši životi... - ispričao je Vuk Žugić.

