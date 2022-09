LEŽAO JE NEPOMIČNO SAV U RANAMA: Vest o OPAKOJ BOLESTI objavio 24 sata PRED SMRT! Tragičan kraj najvećeg muzičara u istoriji

Fredi Merkjuri je umetnik koji je ostavio neizbrisiv trag u globalnoj istoriji, a da je živ, danas bi napunio 76 godina.

Fredi je bio britanski pevač i tekstopisac legendarne grupe Queen, a svet je napustio prerano, kad je imao 45 godina. Iako je preminuo vrlo rano, za života će uvek ostati zapamćen, a stekao je i kultni status.

Fredi je imao buran život, a zbog slave često je voleo da se "opusti" uz poroke i raznorazne užitke. Njegov buntovnički životni stil koštao ga je na najgori mogući način. Fredi Merkjuri preminuo je 24. novembra 1991. godine u Londonu, od upale pluća koja je bila posledica AIDS-a.

foto: Profimedia

Legendarni frontmen Queen-a rođen je kao Farok Bulsara 5. septembra 1946. u britanskom protektoratu Zanzibaru, današnjem delu Tanzanije. Kad je bio beba od svega godinu dana, njegova slika pobedila je u takmičenju za „najslađu bebu“ u izboru lokalnog časopisa.

Klavir je počeo da svira nedugo nakon što je napunio sedam godina. Kad je imao 12 godina osnovao je svoj prvi bend. Zvali su se „The Hectics“ i svirali su obrade rokenrol izvođača, ponajviše Litl Ričarda. U toj školi je prvi put sebi nadenuo ime Fredi.

Fredi je upisao i fakultet, gde je proučavao umetnost. Na kraju je zaradio diplomu iz grafičkog dizajna i umetnosti. I već je u to vreme počeo da pravi neobične odevne kombinacije, što je zaprepastilo njegove roditelje.

foto: Profimedia

- Znao sam da dođem kući s crnim lakom na noktima i moja majka bi potpuno poludela. Odmah je krenula da povlači zavese i urla da se sklonim, da me komšije slučajno ne bi videle u takvom izdanju - rekao je u jednom od intervjuu Fredi.

Nakon završetka školovanja odlučio je da se posveti muzici, ali to mu nije odmah uspelo. Neko vreme je zajedno sa svojom tadašnjom devojkom, Meri Ostin, prodavao garderobu u second hand-u.

Sreća mu se osmehnula kad je u aprilu 1970. godine upoznao Brajana Meja i Rodžera Tejlora, koji su imali bend "Smile". Iako su drugi članovi benda bili zadovoljni imenom benda, ono se nije nimalo dopadalo ekscentričnom pevaču, pa je uprkos protivljenju svih, bendu nadenuo ime "Queen". Fredi je iskoristio i svoje znanje s fakulteta, pa je dizajnirao i kultni logotip benda.

foto: Profimedia

Njihova možda i najpoznatija pesma "Bohemian rhapsody" počela je u Merkjurijevoj glavi da nastaje davne 1968. godine.

A iako je uvek s osmehom na licu izvodio pesmu "I like to ride my bicycle", Fredi je zapravo mrzeo da vozi bicikle, a pesmu "Another one bites the dust" bend uopšte nije planirao da izda. Nije im bila nešto. Ali ih je legendarni Majkl Džekson ipak nagovorio da je uvrste na svoj album. Naravno, pesma danas ima kultni status.

Iako je kasnije u životu preferirao muškarce, prvu ljubavnu vezu otpočeo je s Meri Ostin, koju je upoznao preko kolege iz benda, Brajana Meja. Raskinuli su 1976. godine nakon što je Fredi počeo da "šara" okolo s muškarcima.

foto: Profimedia

Jednom muškarcu posvetio se tek 1985. godine, kad je zvanično počeo da se zabavlja s frizerom Džimom Hatonom. Voleo je Fredi da se druži i s pokojnom princezom Dajanom. Jednom prilikom ispričao je kako su proveli popodne zajedno gledajući "Zlatne devojke", ali isključenog tona, kako bi mogli sami da smišljaju razgovore.

Obožavao je mačke. U jednom trenutku ih je imao čak deset. Čak im je posvetio nekoliko pesama. Osim toga, Fredi je obožavao da peva go. Rekao je kako samo tada može da postigne ono što tačno želi i dobro da se pripremi za nastupe. Odeća ga je, pričao je, sputavala u tome.

Ne možemo da ne spomenemo njegove zube. Rođen je s četiri "komada viška", a iako su mu često sugerisali da ih hirurški ukloni, on to nikad nije uradio jer ga je bilo strah posledica za njegov glas.

foto: Youtube Printscreen

A iako je u smrt, tvrde kolege, otišao hrabro, u početku nikako nije hteo da prihvati svoju dijagnozu.

- Kasnih 80-ih godina, kad je AIDS uzeo maha, bio je svestan da je reč o nečemu opasnom. Ljudi koje je poznavao su umirali od te bolesti, nije joj bilo leka, ali on je verovatno razmišljao "Ma neće se dogoditi meni". Morate da shvatite, u to vreme je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina ipak jako napredovala. Niko nije hteo s tim da se pomiri, zato je verovatno dugo odbijao da poseti doktora - ispričao je pevačev batler, prijatelj, "bodigard"... Piter "Fibi" Fristoun jednom prilikom.

- Početkom 1987. godine Fredi je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali nije hteo to da potvrdi. U aprilu te godine ipak je pristao da ode kod doktora na nagovor svoje bivše devojke, a kasnije i najbolje prijateljice Meri Ostin - ispričao je batler Piter.

foto: Profimedia

- Uradili su test i on je pokazao da je Fredi pozitivan. Doktor je odmah počeo da ga zove, ali Fredi se nije javljao. Znao je šta će mu reći. Pa je preko Meri nekako uspeo da nagovori Fredija da digne slušalicu - prisetio se Fristoun.

Nakon dijagnoze Fredi je "usporio" malo s muzičkom karijerom, a šuškanja kako je teško bolestan postajala su sve glasnija. Ono malo vremena što bi se pojavljivao u javnosti bio je meta svih paparaca u Britaniji.

Poslednji put na bini se s bendom pojavio u februaru 1990. godine na dodeli Brit Awards-a, otpevao je svoje i nestao. Nije hteo da komentariše optužbe navodnih bivših ljubavnika koje su tih dana punile naslovnice svetskih tabloida.

foto: Profimedia

S Queen-om je još nešto malo snimao, poslednji put u maju 1991. godine. Nakon toga se povukao na svoje imanje, gde je primao samo najbliže prijatelje. Jedan od retkih koji su ga posećivali bio je muzičar Elton Džon, koji je priznao da su mu te posete jako teško padale.

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio deo vida, telo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Fredi. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao - prisetio se Elton.

Iako je skrivao to od šire javnosti, 24 sata pre smrti objavio je saopštenje u kojem je potvrdio da je HIV pozitivan.

foto: Profimedia

U roku od 24 sata od objave saopštenja bio je mrtav. Bolest je bila jača.

- Nismo mislili da će se to tako brzo dogoditi. Kad se vratio iz Švajcarske, znali smo da nema još puno vremena, nije uzimao lekove... Ali svejedno smo bili iznenađeni. Na kraju, sam je odabrao takav kraj. Pomirio se s dijagnozom, oprostio od bližnjih i otišao - ispričao je pevačev prijatelj i po potrebi sve ostalo - Piter Fristoun.

Pevačev ispraćaj na kraju je bio u najužem krugu porodice i bliskih prijatelja. Kremiran je, a njegovi ostaci dati su Meri Ostin. Samo ona zna gde je pevačevo večno počivalište... I kaže da zbog obećanja pevaču to nikad neće otkriti.

