PREŽIVEO 2 STRUJNA UDARA, POŽAR I SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Nikad emotivnija ispovest Žike Jelića, progovorio o najtežim momentima

Muzičar je doživeo dva strujna udara na bini, požar u kombiju i saobraćajnu nesreću iz koje se teško izlazi živ.

foto: Kurir televizija

Autorki emisije Isidori Lukić ispričao je da mu se više puta dešavalo da je na ivici života i smrti.

- Desilo mi se više puta da sam na ivici života i smrti, to su bile opasne situacije u kojima se lako gubi život. Ja sam ga gubio i vraćao se, prelazio sam tu liniju i vraćao se nazad. Što je dobro, jer sada ne bih bio ovde. Sa druge strane, mnogi žive život i nikada im se ništa ne desi. Ja sam morao da budem na nekoj vrsti ispita, sad kakav je to ispit i o čemu se radi ali definitivno sam bio u jako opasnim situacijama. O njima pričam bez problema, ali ne bih voleo da se dešavaju ljudima jer je to veliko pitanje. To što sam ja doživeo ne želim nikome da se desi. Tu ne može da se izvuče pouka, to se samo neobjašnjivo desi. Zbog čega i zašto, ne umem da objasnim - ispričao je Jelić.

foto: Kurir televizija

Ističe da su ga ove životne nedaće dosta promenile.

- Promenio sam se nakon tih situacija. Dosta vremena sam proveo u rehabilitaciji i na operacionom stolu. Sve to utiče na ponašanje, ja sam ranije bio tolerantniji i strpljiviji, a sada više nemam toliko vremena ni sluha da slušam ljude i njihove žalbe. Gledam što racionalnije da iskoristim svoje vreme - rekao je Žika.

