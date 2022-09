OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA EMI NAGRADE: Jedno ostvarenje potpuno IZDOMINIRALO! Čak 14 glumaca iz OVE SERIJE u trci za najboljeg!

Večeras se održava 74. dodela nagrada Emi (Emmy) u Los Anđelesu s početkom u 20 sati po istočnom vremenu. Kenan Tompson, veteran emisije "Saturday Night Live", i ove godine će preuzeti glavnu voditeljsku dužnost na ceremoniji.

Ceremonija se vraća u Majkrosoft pozorište

Trebalo bi da ceremonija izgleda manje-više tipično, te će se prvi put nakon 2019. godine vratiti u svoj tradicionalni dom u Majkrosoft pozorište. Ceremonija je 2020. godine bila uglavnom virtualna, a prošlogodišnja se održala u šatoru.

Očekuje se da će HBO i Netflix odneti najviše nagrada

Čak i uz sve jake konkurente, prve dve najodlikovanije mreže gotovo će sigurno biti, kao i obično, HBO i Netflix. Nakon što je na desetine tehničkih nagrada podeljeno prošlog vikenda na dodeli Emija za kreativnu umetnost (Creative Arts Emmy), HBO i njegova aplikacija za striming, HBO Max, dosad su prikupili 26 Emija, vodeći na svim mrežama. Netflix je na drugom mestu s 23 Emija.

Serije koje ispunjavaju uslove za ovogodišnje nagrade morale su da budu premijerno prikazane između juna 2021. i maja 2022.

Serija "Naslednici" (Succession) je favorit u kategoriji porodične drame

HBO-ova porodična drama "Succession" pokupila je najviše nominacija od svih serija, a čak 14 glumaca i glumica te serije takmičiće se za statuu na ovogodišnjoj dodeli Emi nagrada. Serija je 2020. godine već osvojila nagradu za najbolju dramu, a prošlog vikenda je osvojila nagradu za najbolju glumačku postavu u drami na dodeli Emija za kreativnu umetnost.

Inače, serija je delom snimana i u Hrvatskoj. Snimalo se 2019. godine na Korčuli, oko Dubrovnika i u Zagrebu, a reč je bila o drugoj sezoni serije.

Takođe, "Squid Game" je isto jedna od nominovanih serija za najbolju dramu i ako osvoji Emi nagradu, to će biti prva serija koja nije na engleskom jeziku da ju je osvojila. HBO-ova serija "White Lotus" favorit je za nagradu za najbolju kratku seriju.

Napeto je i u kategorijama za najbolje glumce i glumice

Što se tiče nominacija za najbolju glumicu i glumca čak se dva glavna glumca iz komedije "Only Murders in The Building" trkaju za Emi nagradu, Stiv Martin i Martin Šort. Ako Martin pobedi, to bi bio njegov prvi Emi od 1969. godine.

Zvezda serije "Euphoria", Zendeja, takmičiće se za nagradu u kategoriji najbolje glavne glumice u drama seriji. S njom se u istoj kategoriji nalazi i Riz Viterspun sa svojom ulogom u seriji "The Morning Show".

Ovo su još neke od nominacija po kategorijama:

Humoristička serija

Abbott Elementary, ABC

Barry, HBO/HBO Max

Curb Your Enthusiasm, HBO/HBO Max

Hacks, HBO/HBO Max

Only Murders in The Building, Hulu

Ted Lasso, Apple TV+

The Marvelous Mrs. Maisel, Prime Video

What We Do In The Shadows, FX

Dramska serija

Better Call Saul, AMC

Euphoria, HBO/HBO Max

Ozark, Netflix

Severance, Apple TV+

Squid Game, Netflix

Stranger Things, Netflix

Succession, HBO/HBO Max

Yellowjackets, SHOWTIME

Limitirana ili antologijska serija

Dopesick, Hulu

Inventing Anna, Netflix

Pam & Tommy, Hulu

The Dropout, Hulu

The White Lotus, HBO/HBO Max

Glavni glumac u humorističkoj seriji

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in The Building

Martin Short, Only Murders in The Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Glavna glumica u humorističkoj seriji

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Glavni glumac u dramskoj seriji

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Glavna glumica u dramskoj seriji

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Glavni glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under The Banner Of Heaven

Oscar Isaac, Scenes From A Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Glavna glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley, MAID

Amanda Seyfried, The Dropout

