OTPUSTIO SAM ZDRAVKA ČOLIĆA: Ovako je Kornelije Kovač odredio Čolinu SUDBINU! JEDAN POZIV je promenio ceo život!

Čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je danas u 81. godini danas u Beogradu, potvrđeno je za Kurir iz kruga porodice, a uzrok smrti je infekcija virusom kovid 19.

Kornelije Kovač je zaslužan za postojanje filmske, pozorišne i televizijske muzike, ali i za neke od najvećih pevačkih hitova na ovim prostorima.

Tokom duge i plodonosne karijere sarađivao je s nekim od najvećih imena, a među njima je i legendarni Zdravko Čolić.

foto: Dragana Udovičić

On se u jednom intervjuu za "Nedeljnik" prisetio početka karijere čuvenog pevača, a retko ko zna da je Kornelije prvo dao otkaz Čoliću, da bi kasnije od njega napravio zvezdu.

- Ja sam Zdravka Čolića prvo otpustio iz Korni grupe. Smatrao sam da on, i pored odličnog glasa, nije adekvatan pevač za tu vrstu muzike koju je svirala Korni grupa. Ali sam mu već tada rekao da je on odličan solo pevač, ali ne za bend. Zdravko se nije naljutio iako mu nije bilo prijatno. Ali sam mu ja vrlo brzo, posle petnaest dana kako se vratio iz Beograda u Sarajevo, rekao: “Čola, dođi na razgovor. Ajde da radimo pesme za tebe.”

Kornelije je tada dodao da nije slutio da će Zdravko postati tako popularan pevač.

foto: Dragan Kadić

- Čola je bio mlad dečko koji je u svemu imao uspeh. I to u svemu čega se dohvatio da radi. Znao sam da će imati uspeha, ali nisam slutio koliki će taj uspeh biti. Imali smo prijateljski odnos. Napravili sam pošteni ugovor, više usmeni dogovor pošto nismo ništa potpisivali. To je značilo da kada krene saradnja, ide pet mojih pesma na albumu, i pet od drugih kompozitora ali i da ja učestvujem u odabiru. I to nije bio nikakav problem.

Kornelije Kovač bio je srpski kompozitor, pijanista, aranžer. Rođen je u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju "Pusti trotoari" Kovač komponuje već sa četrnaest godina - 1956. godine.

foto: Zorana Jevtić

Nakon što je bio u mnogim bosanskim orkestrima, pridružio se sarajevskom najpopularnijem rok bendu, Indeksima. Sa njima je bio na dvomesečnoj turneji u Rusiji.

Kornelije Bata Kovač postaje član Indeksa 1966. godine.

Septembra 1968. godine Kornelije se preselio u Beograd gde je osnovao Korni grupu, koja je 1974. predstavljala SFR Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije.

Kornelije Kovač je pisao muziku za pozorište, filmove i televiziju.

