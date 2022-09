I POSLE 50 GODINA JE SLUŠAMO: Kornelije Kovač je 1972. napisao NAJDUŽU ROK PESMU na Balkanu, a evo koliko minuta traje!

PGP RTB je 11. jula 1972. odštampao prve primerke debitantskog i eponimnog albuma beogradske Korni grupe, koju je četiri godine ranije osnovao klavijaturista Kornelije Kovač, pošto je napustio sarajevske Indekse.

Do tog trenutka Korni grupa je objavila osam singl izdanja i imala nekoliko promena u postavi, prvenstveno na mestu pevača, na kojem su se od osnivanja smenjivali redom Seka Kojadinović, Dušan Prelević, Dalibor Brun, Dado Topić i vrlo kratko Zdravko Čolić.

Od kraja 1971. godine novi vokal je postao Zlatko Pejaković i upravo s njim je snimljen prvi album. Postavu su, uz Kornelija i Zlatka, činili još gitarista Josip Boček, basista Bojan Hreljac i bubnjar Vladimir Furduj.

Od ukupno pet tema, na albumu su dominirale “Glas sa obale boja”, muzička numera Josipa Bočeka na stihove Kornelija Kovača, kao i Kornelijeva tema “Put za istok” – koja je s trajanjem od 14 minuta i 27 sekundi u tom momentu bila najduža ovdašnja rock pesma snimljena u dvadesetom veku!

Dotadašnji rekord držala je opet Korni grupa s 13-minutnom pesmom “Jedna žena” iz prethodne godine, a 1975. titulu najduže preuzeo je “Put od balona (Biska 20)” grupe Smak.

U svakom slučaju, s obzirom na vrstu muzike koju je Korni grupa svirala, njihov prvenac je i prvo takvo žanrovsko izdanje u diskografiji tadašnje Jugoslavije.

Pesme za prvi album Korni grupe izvorno su napravljene za potrebe jedne TV emisije koja je snimana o njima, i to u mono tehnici. Kada su završene, Kornelije Kovač je odlučio da to bude objavljeno i na ploči. Originalnu verziju “Jedne žene”, koja je snimljena uživo na Zagrebačkom festivalu ’70. s Dadom Topićem, iz razumljivih razloga nije uvrstio na album, a do početka snimanja, nije stigao da napravi novu sa Zlatkom Pejakovićem. Učinio je to tek sledeće godine u više nego dvostruko kraćoj varijanti i ona je objavljena na singlu. Izvorna “Jedna žena” s Topićevim glasom pojavila se tek 1996. na kompilaciji “Prvo svetlo neobičnog života”.

