LAŽI KOJIMA SU SE KORISTILI KREATORI SERIJE KRUNA: Šta su scenaristi preuveličali, a šta se ZAPRAVO DOGODILO u Bakingemskoj palati

Pitanje autorentičnosti hit serije "Kruna" prisutna su od početka emitovanja. Nakon smrti britanske kraljice Elizabete II interes za serijom koja se bavi njenom dugogodišnjom vladavinom naglo je porastao, a s tim dolaze i klasična pitanja da li su događaji u seriji stvarni ili izmišljeni.

Generalno gledajući, "Kruna" se svim silama trudi biti što bliže istini, ali kao i mnoge druge serije i filmovi, često pada na testu autentičnosti iz vrlo jednostavnog i uobičajenog razloga - zabavu i činjenice ponekad je teško pomiriti.

Naravno, nikada ne treba zaboraviti ono staro pravilo da igrane serije i filmovi nisu dokumentarci i da svemu što gledate treba pristupiti s velikom rezervom. Na kraju dana, igrana serija ovog tipa cilja na to da vas zadrži prikovanima za ekrane, a ne da vas neprestano zasipa gomilom istorijskih činjenica.

Postoje dve istine

Autori serije angažovali su čak pet savetnika koji aktivno rade na tome da sve informacije provere, ali nakon što oni odrade svoj posao scenaristi će izabrati ono što im se čini iskoristivim i na temelju toga stvoriti kombinaciju istine koja će gledateljima biti najzanimljivija.

Glavni čovek celog projekta, Peter Morgan često se znao naći na udaru kritika istorijskih čistunaca koji su zaboravili da ne gledaju seriju čija primarna funkcija nije edukovati, već zabaviti, a zamerali su mu sve od poigravanja s vremenom, preko izmišljanja likova, pa sve do stvaranja situacija koje se jednostavno nisu mogle dogoditi u stvarnosti.

- Postoje dve istine. Postoji istorijska istina i veća istina o prošlosti - objasnio je Robert Lesli, jedan od savetnika na seriji koji je o svojim iskustvima napisao čak dve knjige.

S njim se slažu i glumci u seriji koji tvrde da je priča utemeljena na stvarnim likovima, ali da je sasvim opravdana i utemeljena umetnička sloboda da autori stvore nešto svoje, bile to pretpostavke o onome što se dogodilo iza zatvorenih vrata ili neke veće lekcije koje se mogu izvući iz stvarnih događaja.

Greške proizvode posledice

S druge stane, oni kritični prema ovom pristupu pak smatraju da serija stvara pogrešne predstave o stvarnim ljudima i da to ima stvarne posledice. Primerice, Kamila je godinama pokušavala popraviti svoj imidž narušen ljubavnim trouglom između nje, Čarlsa i Dajane, a serija samo nepotrebno forsira zaboravljeni narativ i gura ga u prvi plan.

U isto vreme, preskaču se neki uistinu zanimljivi događaji iz istorije kraljevske porodice kao što su pokušaj otmice princeze En ili Krvava nedjelja, tragični incident u Severnoj Irskoj kada su britanski vojnici upucali 14 katoličkih prosvednika. Lacej objašnjava da scenaristi jednostavno nisu pronašli način kako spomenute događaje uklopiti u planiranu priču.

- Jako branim ideju da serija stvara uvjerljivu verziju prošlosti. Kad se odlučimo odmaknuti od prošlosti, to ne radimo olako, već na temelju želje da prenesemo određenu poruku koju je moguće preneti jedino izmišljanjem - rekao je Lacej.

- Drugim rečima, samo zato što su neke scene i dijalozi izmišljeni, to ne znači da ne ilustriraju nešto stvarno.

Ali, postoje različita mišljenja

- Netačno je, očito potpuno nepravedno, ali u isto vreme i opasno za britansko uređenje. Greške su opasne jer ljudi vjeruju u njih - rekao je istoričaj Endrju Roberts koji je napisao "Kraljevska kuća Vindsor" koja prati istoriju kraljevske porodice. Dodao je i da je serija posebno nepravedna prema Kamili koja je prikazana kao zla i bezosećajna žena što "ne može biti dalje od istine".

Što o seriji misle članovi kraljevske porodice?

Iako se na seriju nikada nisu službeno osvrnuli osim što su u saopštenju istaknuli da ne sarađuju sa scenaristima i ne utiču na teme kojima će se serija baviti, u medijima su se pojavile neke informacije.

Primerice, kraljičin najmlađi sin, princ Edvard i njegova supruga Sofi, za Sandej Ekspres izjavili su 2017. da je kraljica pogledala prvu sezonu. I dok Edvard i Sofi obožavaju seriju, kraljici se svidela, ali smatra da su neki događaji preterano dramatizovani.

No, iz sezone u sezonu, njeno je mišljenje navodno bilo sve gore. Osim što joj se nije nimalo svideo način na koji je prikazan princ Filip, smetalo joj je i to što će većina gledalaca misliti da je to realan prikaz porodice:

- Uznemirilo ju je da je princ Filip prikazan kao bezosećajni otac. Posebno joj je zasmetala scena u kojoj Filip nema razumevanja za Čarlsa na letu iz Škotske. To se jednostavno nije dogodilo.

Četvrta sezona posebno im se nije svidela, a jedan od Čarlsovih bliskih saradnika za Dejli Mail je izjavio da porodica najviše problema ima s načinom na koji su se pozabavili odnosom Dajane i Čarlsa:

- Ovo je drama i zabava s komercijalnim namerama, a snimljena je bez razumevanja za stvarne ljude čije živote otimaju i izrabljuju.

- U ovom slučaju, izvlače događaje koji su se dogodili u teškom razdoblju pre 25 ili 30 godina bez razmišljanja o bilo čijim osećajima. To nije ispravno niti pošteno, posebno zato što većina toga što prikazuju nije istinito. Nemaju nameru ispričati pažljivo nijansirane priče, sve je vrlo dvodimenzionalno. Ovo je trolanje s holivudskim budžetom. Javnost ne bi smela verovati da je ovo tačan prikaz onoga što se stvarno dogodilo.

U svakom slučaju, jasno je da serija svakom novom sezonom izaziva sve više reakcija, no mi ćemo se ovog puta pozabaviti stvarima koje su istorijski netačne i koje su izazvale najviše reakcija onih upoznatih s pravim događajima koji su za potrebe serije izmenjeni, sažeti ili jednostavno izmišljeni.

Ljubavne afere

Dobro je poznato da su se afere zaista dogodile i da je ljubavni četvorougao itekako sočan materijal za seriju, ali vreme afera princeze En, princa Čarlesa i njihovih veta s Endrjuom i Kamillom Parker-Bauels malo je promenjeno. Iako se sve viđeno dogodilo, u stvarnosti se dogodilo s nekoliko godina razmaka.

Princeza En i Endrju Parker-Bauels svoju su vezu započeli u leto 1970., pune dve godine pre nego što su se Čarls i Kamila upoznali. Naime, 1972. princeza je već bila u vezi sa svojim budućim suprugom Markom Filipsom, a njihova veridba i venčanje dogodila su se godinu dana kasnije.

Da li je zaista kraljica bila protiv "Čelične Lejdi"?

U julu 1986. Sandej Tajms na naslovnici je objavio priču u kojoj se tvrdi da je kraljica užasnuta hladnim i bezosećajnim pristupom Margaret Tačer. Prvenstveno se radilo o premijerkinom preblagom stavu prema aparthejdu u Južnoj Africi i činjenici da je konfliktna osoba čija politika stvara podele u društvu. I dok je sadržaj teksta tačan, scenaristi su bili malo preslobodni u tumačenju onoga što se stvarno dogodilo.

Serija sugeriše da je kraljica naredila svom sekretaru da njene stavove prenese medijima, ali vrlo je mala verovatnost da se to zaista dogodilo. Bakingemska palata službeno je demantovala članak, a čak je i autor biografije britanske premijerke, Džon Kampbel napisao da niko unutar vlade nije iskreno verovao da je kraljica imala bilo što s curenjem informacija.

Kraljica i njen odnos sa Čerčilom

Ako je verovati seriji, odnos između kraljice i bivšeg premijera Vinstona Čerčila bio je izuzetno hladan, pogotovo na početku njegovog mandata. Osim toga, Čerčil je u seriji prikazan kao neverovatno strog i ozbiljan čovek.

U stvarnosti, njihov je odnos bio izuzetno pristojan, a kraljica je kasnije više puta izjavila da je upravo Čerčil bio njen najdraži premijer jer je bio "zabavan saradnik". Štaviše, u seriji se nikada ne prikazuje njegova zabavna strana, već je prikazan kao smrtno ozbiljan političar.

Provala u palatu

Majkl Fagan proveo je tri meseca u psihijatrijskoj bolnici nakon hapšenja zbog provale u Bakingmesku palatu. Učinio je to dva puta tokom leta 1982. Tokom prve "posete" poslužio se samo vinom, a drugub posetu završio je u kraljičinoj spavaćoj sobi. No, pravi razlozi provale nisu bili preterano zabavni scenaristima koji su priču malo začinili.

Naime, u seriji Fagan provaljuje u palatu kako bi kraljici dao do znanja da je nezadovoljan načinom na koji Tačer vodi zemlju i svoje joj razloge nekoliko minuta objašnjava sedeći na krevetu. U stvarnosti kraljica je istog trena napustila sobu, a Fagan ni sam nije znao zašto je to učinio. Kasnije je čak izjavio "da mu je tako jednostavno došlo".

Princeza Margaret i venčanje Čarlsa i Dajane

Opšte je prihvaćeno da kraljica nije bila posebno naklonjena Dajani i da su mnogi verovali da je brak s Čarlsom osuđen na propast, ali kraljevska porodica očigledno je odlučila ignorisati probleme i nastaviti s venčanjem. U seriji je princeza Margaret ta koja se otvoreno usprotivila braku i sugerisala porodici da raskinu veridbu.

Iako je sasvim moguće da je Margaret imala sumnje u održivost veze, ne postoje dokazi da je svoje stavove ikada podelila s bilo kime, a posebno ne s porodicom. Naime, ova scenaristička odluka nije posledica istraživanja, već sugestija glumice Helen Bonam Karter koja je zaključila da bi to mogao biti zanimljiv "ukras" priči.

Problem s odorom

Deo problema s istorijskim činjenicama u seriji rezultat su umetničke slobode, ali ponekad je reč o lošem istraživanju i ne obraćanju pažnje na detalje. Jedan od tih primera je problem koji su neki primetili u četvrtoj sezoni, a radi se o kraljičinoj uniformi tokom ceremonije povodom proslave kraljičinog rođendana.

Uglavnom, oni upoznati sa svečanim odorama primetili su problem s agiletama koje su pogrešno povezane. Budući da ne postoji razlog zbog kojeg bi kostimografi namerno menjali taj detalj, dalo bi se zaključiti da problem leži ili u površnom istraživanju ili omašci kostimografa.

Foklandski rat

Mnogi se i dan-danas ne slažu oko toga je li Velika Britanija trebala ratovati s Argentinom zbog invazije na Foklandska ostrva, ali čak i oni koji se ne slažu s odlukom vlade ne veruju da je odluka uslovljena ličnim problemima i emocijama premijerke Tačer.

Istina je da je premijerkin sin Mark nestao na šest dana tokom 1982., ali čak i najveći kritičari Tačer neće se složiti s time da je to uticalo na njenu odluku. Postoji mnogo razloga zašto to nije istina, a jedan od najočitijih je taj da je konflikt započeo tek tri meseca nakon što se Mark sigurno vratio kući.

Odnos Filipa i Čarlsa

U uvodu smo već naveli da je ovo jedna od najvećih zamerki koje je kraljica imala vezano za seriju. Naime, princ Filip je prikazan kao negativac, loš suprug, a prečesto i kao loš otac.

Iako je nemoguće pretpostaviti što se stvarno dogodilo, mnogi tvrde da je njegova hladnoća u seriji u najmanju ruku preuveličana. U jednoj epizodi Filip kritikuje Čarlsa i kaže mu da je "slabić", a upravo je ta scena navodno najviše uznemirila kraljicu koja je, tvrde upoznati, izjavila da se taj razgovor nikada nije dogodio.

Kraljičina reakcija na tragediju u Aberfanu

Katastrofa u Aberfanu, gradiću u središtu Velsa, izazvana je odronom šljake iz obližnjeg rudnika uglja, a posledica nemara državnih institucija u rezultirala je nesrećom koja je odnela 28 odraslih i 116 dečjih života. Radi se o jednoj od najvećih nesreća u novijoj britanskoj istoriji, a kraljičina reakcija decenijama je percipirana kao jedan od njenih najvećih propusta.

No, scenaristi su i ovaj događaj preuveličali.

Iako je istina to da je kraljici trebalo čak sedam dana da poseti unesrećene (što je i sama kraljica opisala kao jedan od najvećih propusta u svom životu), nije istina da je posledice nesreće nisu pogodile. U seriji su je prikazali kao hladnu osobu koju nije briga za ono što se dogodilo, ali mnogi koji su bili prisutni tokom njene posete tvrde da je bila "vidno uznemirena" onime što je zatekla na terenu.

Ko je Venecija Skot i zašto je morala umreti?

Jedan od najšokantnijih događaja u seriji je smrt Čerčilove sekretarice Venecije Skot koju udari autobus zbog smoga koji je prekrio London, a njena tragična smrt prelila je čašu i konačno naterala vlasti da nešto preuzmu.

Tako je u seriji.

U stvarnosti ne samo da gospođica Skot nije poginula u nesreći već nije ni postojala. Tačnije, nije postojao ni jedan konkretan slučaj zbog kojeg su vlasti napokon odlučile reagovati na londonsku krizu sa smogom. Najpoštenije je reći da Čerčilova vlada jednostavno nije bila sposobna niti spremna suočiti se s ovim problemom na vreme.

