POZNAT SRPSKI KANDIDAT ZA OSKARA! Film o stradanju Srba na Kosovu odbijen na evropskim festivalima, a sada će ga videti CEO SVET

Selekciona komisija Filmskog centra Srbije odlučila da film Dušana Milića bude kandidat Srbije u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke, u kategoriji za najbolji međunarodni film.

Selekciona komisija Filmskog centra Srbije (FCS) za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je danas, 20. septembra 2022. godine, odluku da film “Mrak” Dušana Milića bude predstavnik Srbije u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke, u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award).

Komisija je radila u sastavu: reditelj Ivan Ikić (predsednik komisije), reditelj i producent Stefan Ivančić, scenarista i reditelj Vuk Ršumović, glumica Olivera Viktorović, filmski kritičar Božidar Zečević, montažer Dragan Petrović i scenarista Kosta Peševski, članovi.

U obrazloženju, komisija je istakla:

- Film "Mrak" prati nekoliko dana života jedne porodice unutar izdvojene i nezaštićene enklave na Kosovu i Metohiji. Tenzijom, atmosferom, veštim filmskim jezikom i elementima horora, film nas uvodi u svet straha i neizvesnosti, u kome tri generacije jedne porodice pokušavaju da održe privid normalnog života. Zbog snažnih emocija, univerzalnosti teme i likova, komisija smatra da će film uspešno komunicirati sa međunarodnom publikom i članovima Američke akademije za filmsku umetnost i nauku.

Podsetimo, na osnovu odredbi Uputstva o izboru srpskog kandidata za 95. dodelu nagrade Oskar Američke akademije za filmsku umetnost i nauku, FCS uputio je 12. avgusta ove godine javni poziv domaćim filmskim producentima da prijave svoje filmove.

Ove godine bilo je prijavljeno pet filmova: “Sveta Petka - Krst u pustinji” Hadži-Aleksandra Đurovića, “Leto kada sam naučila da letim” Radivoja Andrića, “Mrak” Dušana Milića, “Heroji radničke klase” Miloša Pušića i “Strahinja Banović” Stefana Arsenijevića.

Pre glasanja, komisija je utvrdila da film “Strahinja Banović” ne ispunjava uslove Američke akademije za filmsku umetnost i nauku jer je dijalog filma pretežno na engleskom jeziku (69,77%). Tajnim glasanjem komisije film “Mrak” dobio je 11 bodova, “Heroji radničke klase” sedam, “Leto kada sam naučila da letim” dva i “Sveta Petka - Krst u pustinji” jedan.

Komisija se zahvaljuje producentima prijavljenih filmova, a izabranom filmu želi sreću u daljem takmičenju.

Predstojeća, 95. ceremonija dodele Oskara biće upriličena u Los Anđelesu, 12. marta 2023. godine.

Reditelj je izrazio veliku radost i čast što se našao u trci za ovu prestižnu nagradu.

- Vrlo sam počastvovan što je komisija sa toliko glasova podrzala naš film za prezentaciju za najznačajniju filmsku nagradu. Uradićemo sve što je u našoj moći da film što bolje predstavimo članovima američke akademije - rekao je Milić, koga je vest zatekla u Bugarskoj - istakao je Dušan Milić.

Film "Mrak" Dušana Milića, domaćoj publici je premijerno prikazan pre nekoliko meseci na 50. Festu, a potom putovao po raznim festivalima, gde je osvajao brojna priznanja.

Radnja filma smeštena je u vreme martovskog Pogroma na Kosovu i Metohiji. U planinskim zabitima Kosova, na imanju okruženom gustom šumom, živi Milica sa majkom Vukicom i dedom Milutinom. Svaku noć porodica se povlači u zabarakadiranu kuću, prestravljeni terorom koji dolazi iz šume.

Da li je taj užas opkoljene kuće odjek nedavno završenog rata ili samo njihova mašta, kako ih opominju zvaničnici KFOR-a? Nema materijalnih dokaza da se nešto loše događa, ali svake naredne noći njihov strah raste…

Na Zapadu su odbili da prikažu film "Mrak", koji govori o pogromu Srba na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine, otkrio je reditelj Dušan Milić nakon projekcije u Beogradu.

- Svoja prva dva filma, "Jagodu u supermarketu" i "Guču" bez problema sam prikazao na Berlinskom filmskom festivalu. Ne znam u čemu je sada problem. Dan pošto sam prijavio film, odgovorili su mi da nisu zainteresovani i to mi je veoma sumnjivo - rekao je reditelj Dušan Milić na konferenciji za medije.

Film "Mrak", inspirisan istinitim događajem koji se odigrao za vreme martovskog pogroma na Kosovu 2004. godine, uvršten je u program svetske platforme HBO max, nakon brojnih odbijanja da premijerno bude prikazan na nekom velikom evropskom festivalima.

Producentkinja filma je Snežana van Hauvelingen, a "Mrak" su, pored pet evropskih zemalja, podržale produkcijske kuće This and That i Fajerflaj. Danska, Bugarska, Italija, Grčka i Srbija stoje kao koproducenti ovog filma, uz podršku Eurimages i Media fonda, a svetski distributer je kuća Wide managment.

