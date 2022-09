DA NIJE PAO BERLINSKI ZID, MOŽDA NE BIH BIO GLUMAC: Zvezda serija Igra prestola i Čudnije stvari, TOMAS VLAŠČIHA o novoj ulozi

Glumac Tomas Vlaščiha ekskluzivni intervju za TV Ekran počinje rečenicom "Može sve, ali umereno", što mu je životna filozofija koju je naučio od dede.

Dok ga gledamo u glavnoj ulozi u seriji "Podmornica", čija se treća sezona emituje na kanalu Epik drama, sećamo se kako je za rolu Hagena Forstera 2019. godine na TV festivalu u Monte Karlu nominovan za najboljeg glumca.

Laskavo priznanje tada mu je izmaklo, ali ovaj nemački glumac - poliglota, koji uz maternji nemački odlično govori engleski, francuski, ruski i italijanski jezik i glumački se preobražava od Jakena H'Gara iz "Igre prestola", preko Sebastijana Bergera u seriji "Crossing Lines", "Džeka Rajana" i Dimitrija Enca Antonova u četvrtoj sezoni serije "Čudnije stvari", pa sve do Forstera - šefa Gestapoa u La Rošelu, u aktuelnoj "Podmornici", svakako jeste za nagrađivanje.

Odrastao je u komunističkoj Istočnoj Nemačkoj, u kojoj je, kako kaže, imao samo jedan TV kanal. Da mu je tada neko rekao da će u 17. godini moći da otputuje u Ameriku na razmenu studenata, ne bi mu verovao.

A upravo tako je bilo?

- Ponekad mi i dalje izgleda nestvarno da se samo ukrcam u avion i odletim za Ameriku, o čemu sam oduvek sanjao, ali sam bio potpuno siguran da se nikada neće desiti. Danas dok živim u toj Americi, i dalje mi se čini pomalo nestvarnim.

Dakle, niste oduvek maštali o tome da postanete glumac?

- Imao sam 14 ili 15 godina kada mi je pala na pamet ta ideja, ali nisam verovao da će tako i biti. A onda je za mene u savršenom trenutku došao pad Berlinskog zida. Imao sam 17 godina i nekako odmah posle tog značajnog događaja otišao sam u Ameriku. Tamo sam, uz studiranje engleskog, počeo da igram pomalo i u pozorištu... Ostalo je istorija (smeh).

U "Podmornici" igrate nacistu?

- Kada ste glumac, to funkcioniše malo drugačije. Ne razmišljam o tome da sad ja igram nacistu. Glumim čoveka koji veruje da je ono što radi ispravno, čoveka koji sebe ne smatra zlim. I pored toga što je vrlo strog, Hagen Forster je prilično slomljena ličnost.

Na koji način?

- On je šef Gestapoa, zapravo kriminalistički inspektor u La Rošelu i odgovoran je za suzbijanje Pokreta otpora u korenu. S druge strane, on je strastveni frankofil. Voli Francuze, ali je ubeđen da francuski kvaliteti dolaze do izražaja jedino u nemačkoj režiji.

Serija je rađena po istoimenom filmu iz 1981. godine. Sećate li se kada ste ga prvi put videli?

- Odrastao sam na Istoku, a naš prvi porodični odmor nakon ujedinjenja bio je odlazak u Minhen 1990. godine. Tada sam prvi put pogledao ovaj film i još sam impresioniran kako je bilo moguće ispričati tako uzbudljivu priču tokom tako dugog vremena, ne izlazeći iz klaustrofobičnog prostora podmornice. To je fascinantno. Zato verujem da je ispravna odluka reditelja "Podmornice" da se film ne prepričava ponovo u seriji. Nastavili smo putovanje tog sjajnog kinematografskog dela, nismo pokušali da ga ponovimo.

Zanimljivo je da u seriji nemate nijednu scenu u podmornici.

- Nemam, ne. Često se šalimo da sam prevelik za život u podmornici (smeh). Široj TV publici ste najpoznatiji kao čovek bez lica iz serije "Igra prestola". - Da, igrao sam Jakena H'Gara u drugoj, petoj i šestoj sezoni. Imao sam sreće sa ulogom. U vreme kastinga, prva sezona još nije bila ni emitovana. A nisam ni znao šta je to, pa nisam bio uzbuđen ni nervozan na kastingu. Da sam znao koliko će serija biti velika, podbacio bih na audiciji sigurno.

Šta je za vas promenila "Igra prestola"?

- Glumom se bavim oko 20 godina, a poslednje dve imao sam sreću da dobijam više ponuda nego što mogu da zamislim. Prvi put mogu da biram šta radim. To mi je donela "Igra prestola", osim toga što sam počastvovan da sam bio deo takve ekipe. Ona mi je donela i ulogu u "Podmornici", seriji koju svima toplo preporučujem, jer je treća sezona veoma uzbudljiva.

