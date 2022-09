DRAGO MI JE DA IH JE ŽIKA OJADIO ZA HONORAR: Sonja Savić odbila da igra u Mi nismo anđeli 2, a evo koliko su drugi zaradili!

Prošlo je tačno 14 godina od kada nas je napustila nezaboravna glumačka ikona Sonja Savić, koja je preminula 23. septembra 2008. godine. Bila je jedna od naših najpoznatijih i najboljih glumica, a i danas je malo onih koji su uspeli da dostignu njen talenat.

Jedne od njenih najzapaženijih uloga su u filmovima “Una”, “Šećerna vodica”, “Mi nismo anđeli”, “Davitelj protiv davitelja”, “Majstor i Šampita”, “Čavka”, “Kako je propao rokenrol”, “Balkanski špijun” i mnogim drugim.

Glumica je preminula 23. septembra 2008. godine u stanu u Kursulinoj ulici, a prema zvaničnim izveštajima, Sonja Savić je preminula od prevelike doze narkotika u 48. godini života.

Maestralno odigrane uloge u nekim od najpoznatijih filmova srpske kinematografije donele su Sonji Savić status zvezde domaćeg filma. Glumica je ostvarila i ulogu u filmu "Mi nismo anđeli", u kome je igrala Martu, ali se nije pojavila u drugom delu.

U intervjuu koji je dala 2005. godine za zagrebački "T portal", a koji je preneo sajt "Ravno do dna", glumica je otkrila zašto nije igrala.

Nije bilo ni kostimografa, ni scenografa.

- Tu je bilo njih troje-četvoro koji su se rvali za honorar. Žika Todorović im je bio problematičan, inače ja Žiku jako volim i drago mi je što ih je dobro "uradio" za pare jer to i zaslužuju. Možda su oni hteli i bez njega, ali su valjda shvatili da bi bilo "too much" da nema ni Žike…

Inače, koliko ja shvatam, reditelj i tri glumca. Dakle četiri honorara, zaradili su oko dva miliona dinara. Znate li vi kolike su to pare?! Koliko sam čula, režiser je sad trebao da radi neki angažovani film, ali se odlučio za "Anđele 3“. Ne smem ništa da pričam o tome jer neću dobiti ulogu, ha-ha! - rekla je Sonja Savić tada.

