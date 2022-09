Film "Bolji čovek", koji govori o životu pevača Robija Vilijamsa, snima se trenutno u Beogradu, saznaje Kurir.

Muzička zvezda igra samu sebe u ovom biografskom ostvarenju, ali u Srbiji trenutno boravi samo glumac Džono Dejvis, koji ga tumači u mlađim danima. On je potvrdio da će mu partneri u ovom projektu biti glumačke zvezde Stiv Pemberton i Alison Stedman, a na svom Instagramu kačio je fotografije iz Beograda.

- Glumim Robija Vilijamsa u njegovom muzičkom biografskom filmu "Bolji čovek", zajedno s neverovatnom glumačkom ekipom i samom legendom. Sve to u predivnoj režiji Majkla Grejsija. Dođavola - napisao je kratko na Tviteru.

foto: Džono Dejvis

Džono Dejvis je engleski glumac rođen u Česterfildu, najpoznatiji u Velikoj Britaniji i SAD po ulozi Aleksa Delarža u predstavi "Paklena pomorandža", a pojavljivao se i u filmu "Kingsman" i seriji "Lovci". U maju 2022. objavljeno je da je Dejvis dobio ulogu britanskog pevača Robija Vilijamsa, a film bi trebalo da bude objavljen krajem 2023. godine.

foto: Jane Hobson / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Beogradu, kako saznajemo, u studiju u Krnjači, dva dana je sniman koncert slavnog pevača održan 2003. godine, a u scenama je bilo više od 2.000 statista. Kako su ranije pisali mediji širom sveta, popularni pevač je imao velikih problema da pronađe glumca koji će igrati njegovu mlađu inkarnaciju. Kako prenosi San, Robi Vilijams je rekao publici u Rod Lejver areni u Melburnu početkom godine, na koncertu povodom snimanja biografskog filma, da nije siguran u izbor glumca koji će igrati mlađeg njega, ali je potvrdio da će igrati sam sebe.

- Kada je o filmovima reč, stvar je u tome da je čudo ako se bilo šta i snimi. Uvek bude da je neko rekao ne, a onda se neko drugi uvredio, a treća osoba se nije našla dovoljno uvređenom i na kraju su svi uvređeni. Govorim o agentima i advokatima. Siguran sam 97 posto da će se to dogoditi. Ne znam ko će me igrati kada budem mlađi, ali znam ko će me igrati kada budem stariji. Gledate u njega - rekao je pevač.

foto: Profimedia

Na konferenciji za medije u maju pevač je rekao da film neće ništa zatajiti kada je u pitanju njegova divlja prošlost. Reditelj Majkl Grejsi izjavio je da film neće biti kao "Rocketman" ili "Boemska rapsodija", koji su govorili o muzičkim vunderkindima. On je Robija opisao kao "svakog čoveka" koji ima "neverovatno povezivu priču o praćenju svojih snova", prenosi Mejl onlajn. Robi je stekao slavu kao tinejdžer, kao član grupe Tejk det (Take That) i postigao širi uspeh kada je odlučio da započne solo karijeru 1996. godine. Majkl je takođe potvrdio da će Robijeva muzika biti ponovo snimljena za potrebe filma.

Nema još informacija hoće li i Robi Vilijams ponovo posetiti Beograd, gde je već pevao u Ušću.

Robi na Ušću foto: Dragana Udovičić

