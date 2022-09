ĆUTI TI, JEVREJINU, TO JE MOJ PATRIJARH! Ejdus bezuspešno pokušao da spreči Josifa Tatića da uradi OVO: Usledio GENIJALAN OBRT!

Legendarni glumac Predrag Ejudus napustio nas je pre tačno četiri godine nakon duže bolesti, a za života je odigrao oko 200 pozorišnih uloga i snimio više od 50 filmova.

foto: Dragana Udovičić

Sa čuvenim Josifom Tatićem, Peca je godinama igrao legendarnu predstavu "Šovinistička farsa", sa kojom su proputovali ceo svet i igrali je na svim meridijanima.

Kultna predstava odvela ih je u daleku Australiju, a na povratku se desilo da avion dele sa patrijarhom Pavlom.

foto: Printscreen

- Vraćali smo se sa turneje iz Australije i u Atini prelazimo u JAT-ov avion za Beograd. Ali avion ne poleće jer se čekaju neki VIP gosti. Stiže delegacija na čelu sa patrijarhom Pavlom. Prođu pored nas, odu napred, poleće avion, a Tale se diže i kreće - ispripričao je svojevremeno Predrag Ejdus i dodao:

- Pitam ga gde će, a on odgovara da ide da pozdravi patrijarha Pavla. Znam koliko smo popili na aerodromu, pili smo i u avionu čekajući VIP goste, molim ga da to ne radi, a on me otkačinje: "Ćuti ti, Jevrejinu, ovo je moj patrijarh!" A, pritom je on bio ateista. Ode Tale, nije prošlo dve sekunde i vraća se. Pitam šta je bilo, a on mrtav ozbiljan odgovara: "Izgleda da me nije prepoznao!" I danas kad se setim kako mi to saopštava, vrištim od smeha - sećao se Ejdus.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:45 NOVA VLADA U OKTOBRU! Stiže pojačanje: Lazar Ristovski menja Maju Gojković? KAKO ĆE SE GLUMAC SNAĆI U ULOZI MINISTRA?