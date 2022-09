ALEKSANDRA JANKOVIĆ BIĆE NOVA LEPA BRENA U BITEFU: Ne poznajem je lično, ali sam svedok njenog vremena, uspeha i postojanja

Aleksandra Janković prihvatila je prvi put prošle godine da zaigra glavnu ulogu, i to u seriji "Azbuka našeg života". Paralelno s pripremama za snimanje nove sezone, glumica se sprema za premijeru u Bitefu, koja je zakazana za 18. oktobar.

foto: Jelena Janković

Aleksandra nema nimalo lako zadatak - da zameni Jasnu Đuričić u ulozi slavne pevačice, a za Kurir ova glumica otkriva kako se sprema za prvo izvođenje i govori o značajnu ovog projekta.

Godinama se sa uspehom igra u Bitefu predstava "Lepa Brena prodžekt". Da li ste bez razmišljanja prihvatili poziv Vladimira Aleksića i Olge Dimitrijević da budete Lepa Brena umesto Jasne Đuričić?

- Moglo bi se reći da sam prihvatila bez razmišljanja zbog toga što sam predstavu gledala i meni se jako dopalo to što sam videla. Pripadam generaciji koja je svedočila tom fenomenu "Brena Jugoslavija, Brena arhitektura, Brena biznis i Brena pesma". Pored toga, sa Vladom i Olgom sarađujem godinama, volim ono što rade i kako misle. E sad, samo uskakanje u predstavu izgleda kao da si uvek na neki način u tuđim cipelama, ali je i izazov. Izazovi služe da te uče i drže uspravno. Često su veliki pomagači u životu. Pored svega što sam navela, tu je i podela, koju jako volim.

foto: Tamara Trajković

Imate u predstavi najemotivniji monolog, u kom Brena govori o otmici sina Stefana. Da li je to za vas najveći izazov i najteža scena?

- To je izvesno najtransparentnija bol jer je reč o intimnom događaju. I to mi je ostalo duboko urezano u sećanju. Sećam se da sam se zaplakala u Jasninoj interpretaciji. Svakako je veliki izazov.

Ko je za vas privatno Lepa Brena i imate li vas dve nešto zajedničko? Da li je Brena samo estrada ili i nešto drugo?

- Za mene je Brena pre svega žena. Uspešna, dosledna žena. Ona jeste fenomen. Ne poznajem je lično, ali sam svedok njenog vremena i postojanja.

foto: Nemanja Nikolić

Sa Vladom ste često igrali na sceni. Kakvo je iskustvo raditi sa njim kao autorom i producentom? Igrate 17. oktobra i u njegovom drugom projektu, "Sveta Prada", i to radnicu kojoj su oduzeta prava na dostojanstven život.

- Vlada i ja delimo dvadeset godina prijateljstva i deset godina konstantnog profesionalnog iskustva. Volim sa njim da radim, volim da se družim, volim kako misli i kako raste i kao čovek, i kao glumac, i kao autor, i kao producent. On je posvećen, ozbiljan, duhovit. On nema mira kada je kreativnost u pitanju. Stalno hoće napred i, ono što je retko, u svemu tome dosledan je elementarnim ljudskim vrednostima i svesti čemu služi umetnost. Volim da radim sa njim. Poslednji projekat koji smo radili "Sveta Prada" još jedan je pokazatelj kako on radi. On dovodi u pitanje vrednosti koje danas živimo, ono ka čemu stremimo kao društvo i kao civilizacija.

A sama uloga?

- Radnica koju igram u "Pradi" otvara pitanje današnjeg robovlasničkog društva, koje uveliko hara planetom.