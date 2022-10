SNIMAM ŠEST DANA NEDELJNO PO 12 SATI ZBOG PROKLETOG NOVCA: Nikola Kojo nikad iskreniji o poslu i radu na seriji Radio Mileva

Nikolu Koja ćemo od 21. oktobra gledati i u trećoj sezoni popularne serije "Radio Mileva" na RTS, a glumac je na konferenciji povodom promocije serije istakao da njegov posao nije nimalo lak.

- Seriju smo snimali šest dana u nedelji, i to po 12 sati. Sve zbog prokletog novca, koji je svima "legao na vrat" i postao najveći problem u životu, pa i meni! Kad radim, najteže mi pada rano ustajanje, ali svaki minut mora da se iskoristi, jer sve košta - priča glumac.

S obzirom na to da je u dugo držao kafić, uloga Dače, vlasnika kafane u "Radio Milevi", poprilično mu je bliska.

foto: RTS promo

- Godinama sam držao kafić. Možda su me zato izabrali za ulogu jer već imam iskustva u toj vrsti posla. Kažu mi da sam dobar u pravljenju kafe - istakao je Kojo, te se osvrnuo i na saradnju s legendarnom Olgom Odanović:

- Kada prekoputa sebe imate nekog tako dobrog kao što je ona, trudite se da budete još bolji. Olga mi je bila prava inspiracija.

Glumac je priznao i šta ga najčešće izbaci iz takta tokom snimanja.

- Često me izbaci iz takta kada zbog neke situacije ne možemo da nastavimo snimanje i po sat vremena. To me baš poremeti.

foto: Sarajevo film festival

Na pitanje da li komedija kao žanr potcenjena, glumac kaže:

- Komedija je nepravedno zaspostavljena! Svedena je u rang niže umetnosti, a zapravo je najteži žanr. Veoma je teško zasmejati nekoga, a da ne budeš banalan i prost. Mnogo je lakše snimati serije u kojima pucaju lobanje i pršti krv na sve strane... To za mene nije umetnost! Komedije su pravi izazovi, posebno one koje imaju pouku, kao što često imaju epizode "Radio Mileve". Šaljemo poruke humanosti, jedinstva kod ljudi... Stanujemo u soliterima i ne znamo ko živi pored nas, a nekada smo poznavali sve stanare. To mora da se promeni.

S obzirom na svoju impozantnu karijeru i popularnost, Kojo kaže da mu ne smeta kada ga prepoznaju na ulici.

foto: Dragana Udovičić

- Ne, ali prodišem kada odem u inostranstvo jer me tamo niko ne prepoznaje. To mi baš prija.

Mlađim kolegama, kaže, ne daje glumačke savete, osim u jednom slučaju.

- Ne dajem im glumačke savete, osim kad režiram, ali im zato dajem one životne! Govorim im da ne polete previše, jer nije važna trenutna popularnost, već da traju godinama. Glumac može da traje samo ako ne iskače iz frižidera svaki dan, poput nekih kolega - zaključuje Kojo, prenosi Informer.

