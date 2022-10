SRAMOTA ME JE ZBOG TE SCENE: Evo zašto Slavko Štimac NIJE PONOSAN na kadar s Jagodinkom Simonović! Ovo mu NAJVIŠE SMETA!

Jedna od glavnih asocijacija na glumca Slavka Štimca jeste legendarna scena s Jagodinkom Simonović u filmu "Varljivo leto '68". Iako je snimljen pre gotovo četiri decenije, ovaj film je i dan-danas rado gledan i publika se uz njega uvek smeje.

Jedna od scena koja se i dalje najviše prepričava svakako je pomenuta scena s čuvenom pekarkom Jagodinkom Simonović, a Slavko Štimac se jednom prilikom i prisetio ovog prizora koji je ušao u anale domaće kinematografije.

– Film u stvari govori o studentskim demonstracijama iz ’68. Pitao bih te ja kada bi te deset hiljada puta pitali za “Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi”. Kad god me sretnu, “Eee, Jagodinka!”. Na neki način mi je neprijatno što se taj film pamti po toj sceni – rekao je glumac jednom prilikom.

Štimac je potom objasnio da mu ljubavne scene generalno ne prijaju, te da ne uživa da ih snima.

- Sve te ljubavne scene mi uopšte ne prijaju, ne volim da ih snimam i to nema nikakve veze od izbora partnerki u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke hemije, nema potrebe za takvim scenama - rekao je, te se ponovo osvrnuo na scenu s Jagodinkom.

- Konkretno, ta scena sa Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene lično je bilo sramota da sebe kasnije gledam u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vreme - rekao je Štimac kroz smeh.

