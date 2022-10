SERIJU ZASLUŽUJU ŽENE TIH KRIMINALACA: Boban Skerlić o finalu KLANA, pozorištu i novom projektu

Autorska ekipa s kreatorom serije Bobanom Skerlićem na čelu spremila je još uzbudljiviji, treći i poslednji nastavak TV serijala "Klan".

Premijerno emitovanje počelo je proteklog vikenda na Superstaru, a zatim se nastavlja i na Radio-televiziji Srbije. Reditelj i scenarista ovim delom stavlja tačku na priču o usponu i padu imaginarnog, a opet tako poznatog klana. On za Kurir otkriva šta će raditi sledeće sa "Fajerflaj produkcijom", ali i u pozorištu.

Šta je za vas bio najveći izazov u trećem delu "Klana"?

- Treća sezona je najklaustrofobičnija od svih, jer oni kreću da beže i sve manje prostora ima za prolaz. To zgušnjavanje i kamernost koja se pojavila otvorila je drugu vrstu kreativnosti u odnosu na relativno veselje unutar klana u drugoj sezoni. Situacija postaje dramatična, oni su upućeni jedni na druge, važno je sačuvati napetost i s tim se valjalo izboriti. Cela priča stala je u samo osam dana.

Prvi ste autor u Srbiji koji je dve sezone snimao zajedno. Šta vam je to donelo?

- Nisam siguran da je donelo tehnički, ali jeste finansijski. Bilo je lakše produkcijski, jer smo neke objekte završili u cugu za obe sezone i to je otvorilo mesta za veći kvalitet i druge profesionalne okolnosti unutar serije.

Kako u svetu prihvataju ovu seriju? Da li će razumeti šta smo hteli da kažemo?

- To ne znam. Trudio sam se da napišem i proizvedem seriju koja je jasna nezavisno od političkog, jezičkog ili govornog konteksta. To je sudbina dva mala pacova s dna kriminalnog miljea koji stižu na vrhunac, pa se naduvaju kao ona žaba koja je htela da bude veća od konja i na kraju propadnu. To mogu da razumeju i ljudi u Laosu i na Kiribatiju i u Urugvaju. Da li će se to desiti, ne znam, ono što je bilo do mene, uradio sam.

Pominjali ste ženske likove u "Klanu" koji nisu dominantni. Koja od njih, Beba, Juca ili Lenka, zaslužuje seriju za sebe?

- Teoretski bi bilo moguće napraviti seriju o ženama kriminalaca, gde bi one bile neka vrsta centralnog zapleta. To bi imalo smisla samo kada bi se pojavile sve tri žene. Ako će neko time da se bavi, ja ću rado da pripomognem.

Najavljeno je da ćete raditi i seriju "Trpele"?

- To je još u fazi pregovora i dogovora, ostaje da vidimo kad će i da li će se realizovati.

Mislite li da serija "Klan" može jednog dana da zaživi kao pozorišni komad? "Trpele" su nastale prvo kao pozorišna predstava.

- To što sam imao da uradim sa ovom pričom i serijom sam završio. Sad imam neka druga interesovanja i ambicije.

Retkost je da imamo filmske reditelje koji su i u pozorištu podjednako uspešni. Da li ćete raditi nešto novo?

- Narednih deset dana ću na Kosovu početi da radim na Aristofanovom komadu "Lizistrata", koji je napisan pre 2.500 godina.

Kako ga možemo razumeti danas? Da li ima potrebe da se osavremeni?

- Ima potrebe, jer pozorište je medij koji je apsolutno politički i ako ne bude povezan s budućnošću i nekim savremenim problemima, nema razloga da postoji. To je komad o pobuni žena koje odlučuju da zaustave Peleponeski rat tako što muškarcima uskrate seks i taj poduhvat uspe. To je i te kako aktuelna priča, nije realistična, ali je snažna.

