KAO STUDENTI ŽIVELI SMO U NEMAŠTINI: Dušan Kovačević progovorio o prijateljstvu sa RADOŠEM BAJIĆEM, a prisetio se i SVADBE

U holu Jugoslovenske kinoteke predstavljena je juče monografija Radoša Bajića "Moj život - moja priča". Proslavljeni srpski glumac, scenarista i reditelj nedavno je zaokružio 45 godina izuzetno uspešnog umetničkog rada i stvaranja. Iza njega je blistava glumačka karijera sa više od stotinu uloga na filmu i televiziji, a još kao studenta upoznao ga je akademik Dušan Kovačević.

- Sreli smo se prvi put pre više od 50 godina u Knez Mihailovoj ulici, gde je bila Pozorišna akademija. Bili smo studenti. Tokom više od pola veka družili smo se i povremeno radili. Došli smo u Beograd istim putem Balkanskom ulicom. Sećam se da smo kao studenti živeli u nemaštini. Radoš ima iza sebe veliki karijeru, a on je, narodski rečeno, veliki domaćin. U njegovom slučaju je to tačno, jer je porodica uključena i radi s njim u "Kontrast studiju" - kaže Kovačević za Kurir.

Radoš i on su zajedno radili na film "Heroji Halijarda".

- To je jedan od najvećih projekata. Premijera je planirana za kraj naredne godine, a ja sam tu pomogao kao koscenarista. Biće to jedan veliki značajan filmski projekat - priznao je pisac.

Radoš Bajić u knjizi, a ispovesti za Kurir, opisao je svadbu Dušana Kovačevića, koji ga je tada bio pozvao i da mu svira. U grupi Radilafi bili su tada Lazar Ristovski, Bogdan Diklić i Slavoljub Fišeković, a jedva su izvukli živu glavu.

- Nije to bilo kako piše Radoš. Moja svadba je trajala tri dana. Radoš priča o jednoj noći. Imao sam to momačko veče. Sve zajedno je bilo puno sveta. Živeo sam u dva grada i bilo je ljudi sa svih strana. Više se to ne pravi na taj način. Iz Šapca je išlo više od 30 automobila. Svirale su tri muzike - otkrio je Kovačević.

O Radošu su govori njegov sin Nedeljko Bajić, glumica Danijela Nela Mihailović, a odlomke je čitao Nikola Rakočević. Knjigu su zajedno izdali "Kontrast studio" i izdavačka kuća "Službeni glasnik".

