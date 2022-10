HALO, BILJKO, DA LI SE ČUJEMO? Izložbom "Inteligencija biljaka" otvoreni Dani Jovana Cvijića u Loznici

Izložbom "Inteligencija biljaka“ u Galeriji Mina Karadžić otvorena je juče manifestacija "Dani Jovana Cvijića" posvećena životu i radu srpskog naučnika Jovana Cvijića, koju po 27. put organizuje loznički Centar za kulturu ‘‘Vuk Karadžić“.

Prvoga dana gost je bio Centar za promociju nauke Srbije sa izložbom koju čine interaktivni paneli pomoću kojih posetioci mogu da se upoznaju sa jednim od "čula“ biljaka (sluh, miris, dodir, vid i orijentacija u prostoru).

O izložbi, nastaloj pre pet godina, koja je dosta putovala po regionu, Evropi, ali i širom Srbije govorila je dr Tanja Adnađević, rukovodilac Sektora programskih aktivnosti Centra za promociju nauke.

- Na osnovu knjige ‘’Šta biljka zna“ i kao naš odgovor na jedan malo kontroverzni način promocije nauke da i nekim neinteligentnim bićima, kao što su biljke, dajemo određene ljudske osobine nastala je ova izložba. Ideja je bila da ljudima približimo tajni svet biljaka, kako one komuniciraju, vide, čuju, osećaju i lociraju se u prostoru. Mislimo da su to instiktivne stvari, ali postoje vrlo složeni hemijski i bio hemijski procesi iza toga, a ideja nam je bila da poistovećivanjem ljudskih čula i čula biljaka te fenomene predstavimo. Želimo i da razbijemo pseudo mitove, omiljen mi je eksponat da li biljke čuju – to je odgovor na sva pseudo istraživanja iz šezdesetih godina koja kažu da kada puštate biljkama klasičnu muziku, one bolje rastu – rekla je ona o izložbi koju je u ime lokalne samouprave otvorila narodna poslanica Dragana Lukić ukazavši na značaj naučnog rada Cvijića, rođenog Lozničanina.

Prema rečima Snežane Nešković Simić, direktorke Centra za kulturu, motiv za pokretanje manifestacije koja se održava 27. put je negovanje sećanja na Jovana Cvijića, naučnika svetskog glasa.

– Loznica nema muzej posvećen Cvijiću, ali se zato mi godinama trudimo da napravimo virtuelni muzej. Poslednjih godina smo dosta toga smo uradili na popularizaciji Cvijićevog života i dela, digitalizovano je mnogo toga - rekla je ona i istakla dobru saradnju sa Centrom za promociju nauke i Geografskim institutom pri SANU koji objavljuje značajna izdanja o istraživanju Jovana Cvijića.

U Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović danas je predstavljena publikacija ‘’Međunarodna godina pećina i krasa – Srbija“, koja je priređena lani, povodom obeležavanja Međunarodne godine pećina i krasa, na inicijativu Međunarodne speleološke unije. Podsetimo, Jovan Cvijić (1865-1927) smatra se utemeljivačem srpske geografije, bio je osnivač Srpskog geografskog društva, a pored ostalog i počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Od 1995. ‘‘Dane Jovana Cvijića’‘ organizuju Centar za kulturu i Grad Loznica uz pokroviteljstvo resornog ministarstva.

