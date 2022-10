SERIJA PRSTENOVI MOĆI JE NEKVALITETNA, TEŠKO GLEDLJIVA I DOSADNA: Nova kolumna Nikole Popevića o projektu koji je zaludeo PLANETU!

Završeno je emitovanje prve sezone najskuplje serije svih vremena "Prstenovi moći", o kojoj je već bilo reči, uz primedbu da nije dobro kada je zanimljivije sve oko serije nego sama serija. Drama je prešla i u mejnstrim medije, koji više ne mogu da ćute na to da je reč o katastrofi epskih razmera. "Amazon" je pokušao da kontroliše štetu, od blagonaklonosti medijskih korporacija pa do cenzure na internetu i štimovanja rezultata. Ali posle finalne epizode počeli su da se javljaju tekstovi s naslovima u stilu "Pogledajmo istini u oči", pošto je istinu trebalo gurnuti pod tepih.

"Prstenovi moći" su preskupa kulminacija problema koji se već godinama, ako ne i decenijama, gomilaju u filmskoj industriji (produkcija serija je u istom košu), a to je korporacijski način razmišljanja, igranje na sigurno, pomešano s potrebom da se kroz sve provlači ideologija, zvana ona politika identiteta, politička korektnost ili nekako treće. Što se tiče ovoga prvog, gde bi stvar pukla nego baš u "Amazonu", kompaniji čija je osnovna delatnost trgovina, pa se i kupovini autorskih prava pristupilo slično kao kupovini bilo kog drugog brenda, uz licencu išli su i potrošači. "Amazon" se nije snašao kod stvaranja kreativnog tima, jer ta kompanija naprosto nema iskustva s kreativnim delom. Fanovi nisu isto što i potrošači; odnos prema proizvodu sasvim je drugačiji, gunđanje na to u šta korporacije pretvaraju voljene franšize, očigledni u nameri da izvuku što više novca, pretvara se u glasnu pobunu. I sada se pojavila serija prema svim parametrima nekvalitetna, teško gledljiva i dosadna, čak i malobrojnima koji Tolkinovu mitologiju ne poznaju uopšte, a koji nisu ni bili ciljna grupa.

Priča o neuspehu počiva u dvojici autora serije Džej-Diju Pejnu i Patriku Makeju, koji nisu toliko mladi kao što je u prošlom tekstu greškom autora pisalo, ali jesu neiskusni. Ta priča bila bi odlična osnova za neku komediju o drugarima što godinama tavore na marginama Holivuda, sa uticajnim mentorom sumnjive reputacije među fanovima Džej-Džejem Ejbramsom, koji je "malo pogurao" u trgovačkoj kompaniji da ova dvojica luzera dobiju angažman u najskupljoj seriji u istoriji. Po Tolkinu, ni manje ni više. Prvo pa muško. Mrtvorođeno.

Prsti Džej-Džeja Ejbramsa su, izgleda, malo više upleteni u "Prstenove moći" od okretanja telefona. Kritičari su isticali kako serija promašuje ton Tolkinovih dela, zaplićući se u misterije koje za poznavaoce to nisu, a za "obične" gledaoce su nedovoljno zanimljive. Ejbrams je bio jedan od autora serije "Izgubljeni", koja je počela kao sjajna misterija, ali su stvari s vremenom počele previše da se komplikuju, dok su odgovori na brojna pitanja bili retki i šturi, pa je na kraju izgledalo kao da su gledaoci od autora dobili - srednji prst. Ejbrams je učestvovao u stvaranju modernih verzija dve najveće svemirske sage "Zvezdanih ratova" i "Zvezdanih staza". Upečatljivo za njih bili su prekopirani likovi iz prethodnih filmova - neobične deža vi situacije gde se u serijalu pojavljuje novi lik koji po mnogo čemu podseća na neke stare. Serijali jesu bili veliki komercijalni uspesi, i to je verovatno zavaralo kako trgovce iz "Amazona", tako i samog Ejbramsa i njegov tim. Sve nabrojane falinke vide se i u "Prstenovima moći", s tim da šegrti Pejn i Makej nisu uspeli da isporuče proizvod koji bi opravdao ulaganje, a nisu pomogle ni potonje svađe s kritičarima i apsurdna vređanja da je reč o mizoginim rasistima, zlikovcima i fašistima (nije šala, takve su kvalifikacije dolazile od ljudi vezanih za seriju). Sada dobijamo pomirljive izjave da će za dve godine, koliko ćemo čekati drugu sezonu, gledati nešto što će biti "više po kanonu". Dakle, priznali su suštinsku grešku, da je moguće da se bilo ko lati materijala koji spada u svetsku kulturnu baštinu i umesto da sa poštovanjem pristupi delu, mitologiju menja po svom nahođenju, lepeći na sve to pečat modernosti i povrh toga reciklirajući ono što je Piter Džekson već snimio, samo bolje.

