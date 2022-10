GLUMIO SAM U TESNOJ KOŽI JER NISAM IMAO HLEBA DA JEDEM: Irfan Mensur otkrio NEPOZNATE DETALJE! Ovog kolegu OŠAMARIO 19 puta!

Legendarni glumac Irfan Mensur poznat po brojnim pozorišnim, filmskim i televizijskim ulogama. Šira javnost ga je upoznala kao Gavrila Principa u filmu "Sarajevski atentat“ iz 1975. godine, te kao Dragana Pašanovića u filmu "Čuvari plaže u zimskom periodu“ iz 1976. godine.

Glumac je za Informer otkrio da je za potrebe jedne scene u filmu "Nebeska udica", morao 19 puta da ošamari Nikolu Đurička koji mu je u tom ostvarenju glumio sina.

- Pokojni Ljubiša Samardžić, koji je režirao taj film zahtevao je nešto. Nisam znao tačno šta. U jednoj sceni je trebalo Nikoli da opalim šamar. Posle prvog udarca ljubiša je rekao da nije dobro i da moramo da ponovimo. i Ljubiša kaže nije dobro, mora ponovo. Tu scenu smo ponovili 18-19 puta i ja sam stvarno Đuričku udario 18-19 pravih šamara.

Poslednji put kada sam ga ošamario Ljubiša je rekao: "E sada je dobro", a uradio sam isto što i prethodnih 18 puta. Onda sam shatio da je sve to bio mali šou za jednu vrlo važnu osoba koja je stajala iza kamere pored njega. O kojoj osobi se radi, ne mogu da vam otkrijem - priča glumac.

Irfan je rekao da bi ulogu Japnaca iz filma "Tesne kože" koja mu je obeležila karijeru ponovo prihvatio da može da vrati vreme.

- Normalno da bih je opet prihvatio jer tada nisam imao leba da jedem. Naravno, ne samo zbog toga nego i zbog dragih ljudi sa kojima sam u tom filmu igrao. Pobegao sam posle prvog dela tog serijala jer sam shvatio da želim drugu vrstu karijere i da se posvetim pozorištu i drugoj vrsti filmova - kaže Mesnur.

Glumac kaže da se tokom izvođenja predstave "Dibuk" uspavao na sceni.

- Desilo mi se da sam se uspavao na sceni tokom izvođenja jedne predstave. Nisam bio pod dejstvom bilo kakvih opijata tu mislim i na drogu , alkohol, nisam bio ni umora. Mislim da sam jedini glumac koji je zaspao tokom izvođenja jedne predstave - kaže glumac.

Irfan se prisetio i svog najgoreg pijanstva iz studentskih dana koje kako kaže nikada neće zaboraviti.

- Pijanstvo koje pamtim dogodilo se dok sam bio na studijama FDU. To je bilo u poznatom Kolarcu jer su tada prostorije FDU-a bile u toj zgradi. Toliko sam se napio da sam zaspao na stolu. Glava je bila na stolu, a dugačka kosa koju sam tada nosio bila je u nekom sosu. Probudili su me, odveli na Akademiju i gurnuli pod tuš kako bih došao sebi. Strašno me je bilo sramota. Ne divim se pijanim ljudima jer je to ponižavanje samog sebe jer ne kontrolišete svoju misao, pokret i ponašanje. Kao da ste napola čovek.

