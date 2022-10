POČEO SAJAM KNJIGA: Hitovi i dobra književnost za 100 dinara! Najveća zvezda biće Patrik Beson i Đoković! Kompletan vodič (VIDEO)

Nakon dve godine Sajam knjiga, 65. po redu, uz učešće oko 400 izlagača, počeo je danas u Beogradu.

Do 30. oktobra, pod sloganom "Povratak napisanih", publika će moći da prisustvuje i učestvuje u diskusijama, tribinama i promocijama. Počasni gost manifestacije je Rumunija.

Najavljeno je da festival u slavu knjige otvaraju dramaturg Dušan Kovačević i pisac Mirča Dinesku, kao predstavnik zemlje gosta.

Uz domaće, predstaviće se i izdavači iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske, Nemačke, Belorusije, Kine, Irana, Švajcarske, Maroka, Egipta, Indije i Poljske. Gosti Programa iz inostranstva biće pisci Patrik Beson (Francuska), Ajfer Tunč (Turska), Đovani Dozini (Italija) i Đorđe Matić (Hrvatska), a u različitim programima učestvovaće i više od 40 srpskih autora.

Beson će u Beogradu predstaviti novo delo "Đoković: Odbijam" ("Đoković, Le Refuse"), saopšteno je iz izdavačke kuće "Čigoja štampa" iz Beograda. Za francuskog pisca teniser je savremeni borac za srpske tradicionalne interese u svetu. Medijska hajka na zapadu protiv Novaka Đokovića nije Besona ostavila ravnodušnim, pa je kroz knjigu digao glas protiv "dvojakih aršina i medijske manipulacije koja se nanosi svetlom čelu i čistom obrazu". U objašnjenju knjige stoji:

Razgovorima će biti obeležene godišnjice Ive Andrića, Vaska Pope i Borislava Mihajlovića Mihiza, a biće reči i o uticaju velikih romana svetske književnosti "Zli dusi" Dostojevskog i "Uliks" Džojsa na savremenu književnost, povodom 150, odnosno 100 godina od njihovog objavljivanja. Zlatna nedelja kupovine konačno može da počne. Mnogi tvrde da će knjige ipak vremenom morati da ustuknu pred digitalnim tehnologijama. Radost zbog sveže odštampanih knjiga maštovitih korica ne odlazi još u zaborav, baš kao ni pitanje: Šta čitaš ovih dana?

Najveće gužve su na štandovima najvećih izlagača "Lagune", Službenog glasnika" i "Vulkana", ali očekuje se da će najviše ljudi biti tokom školskih dana i narednog vikenda.

- Cene knjiga su otišle gore. Dobre naslove možete naći već i za 300 dinara. Bila sam oduševljena što pojedini izlagači prodaju oštećena izdanja već za 100 dinara - kaže za Kurir jedna od posetilaca.

Izdavači najavljuju velike popuste do 70 odsto, cena ulaznice je 300 dinara, grupna je 200, a parking karta 150 po započetom satu. Radno vreme petkom, subotom i nedeljom je od 10 do 21 sat, ostalim danima od 10 do 20 časova.

Zanimljiv prateći program Veče krimi i triler romana Sajam knjiga svake godine nudi i bogat prateći program, a za naredni vikend, u subotu, 29. oktobra, s početkom u 18 časova, u sali "Dušan Radović", u organizaciji "Čarobne knjige", biće upriličeno veče krimi-romana i trilera. Učesnici će biti pisci Anja Mijović i Zoran S. Stojanović, urednik Nikola Petaković, a moderator će biti Đorđe Bajić. foto: Filip Plavčić Filmski i književni kritičar i sam je autor hit romana "Ostrvo prokletih", "Žuta kabanica", "Jedno đubre manje" i "Smrt u ružičastom".

