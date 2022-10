NAKON SMRTI DAVORINA POPOVIĆA GRUPA INDEKSI JE PRESTALA DA POSTOJI: Spektakularnim koncertom obeležiće 60 godina od osnivanja

Povodom 60. godišnjice od osnivanja benda Indeksi, produkcijska kuća Mjuzik tajm organizuje pet regionalnih koncerata u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Skoplju.

Koncertni spektakl "Indeksi i prijatelji“ omaž je kultnom sarajevskom bendu Indeksi (Indexi).

foto: Music time

Beogradski koncert zakazan je za četvrtak 27.oktobara u Mts dvorani. U ovom zanimljivom i emotivnom projektu gde će se pevati vanvremenski hitovi kao što su "Bacila je sve niz rijeku", "Sanjam", "Balada", "Da sam ja netko", "Sve ove godine", "Plima", "Jutro će promijeniti sve”.

Sa raznih strana sveta okupiće se živi članovi benda: Fadil Redžić, Neno Jurin, Miroslav Šaranović, Peco Petej, Vlado Pravdić, legendarni klavijaturista Bijelog dugmeta koji je muzičku karijeru počeo u Indexima. Tu su i gitariste Muris Varajić i Ivan Kukić.

Uz njih na bini će se smenjivati kombinacija iskusnijih i mladih pevača, vrhunskih vokalnih kvaliteta: Dado Topić, Hari Mata Hari, Zoran Predin, Branko Đurić-Đuro, Dino Jelusić, Nermin Puškar, Bojana Stamenov, Amel Čurić, Tamara Todevska, Dejan Cukić.

foto: Music time

Idejni tvorac ovog koncerta je producent Tomislav Kašljević koji je u periodu od 15 godina organizovao 25 puta koncert na prostorima bivše Jugoslavije :

- Sve je počelo iz ljubavi prema muzici grupe Indeksi. Na jednoj večeri sa prijateljem Tarikom Filipovićem došli smo na ideju da napravimo omaž legendarnim Indeksima. Nazvao sam Fadila Redžića u Ameriku i odmah mu se ideja svidela.

Obratio sam se i Zrinku Tutiću i Nikši Bratošu, koji su me podržali i uključili se u projekt. Prvi koncert održan u Lisinskom bio je sjajan i toliko je emotivno odjeknuo da su nas zvali iz svih gradova bivše Jugoslavije - priseća se Kašljević, ističe kako je ponosan na projekat i dodaje :

foto: Music time

- To mi je zasigurno jedan od najdražih projekata u životu, iako je to težak i mazohistički posao jer okuplja muzičare iz celog sveta, komplikovana je organizacija, ali svaki put kad se završi koncert znam da je sve vredelo.

Uvek sam se vodio rečima pokojnog Kornelija Kovača, koji je bio član Indeksa, i koji je takođe podržavao i učestvovao u ovim koncertima i naglašavo mi da pazim na nivo, na kvalitet. I uvek sam se trudio da tako i bude - rekao je Kašljević

foto: Printscreen Facebook

Indeksi su najznačajnija bosanskohercegovačka pop rok grupa i jedna od najboljih ex-YU grupa koja je žarila i palila od 1962. do 2001. godine. U tom razdoblju su objavljena dva studijska albuma, 27 singlova, 12 kompilacijskih albuma, a poznato je i to da više njihovih pesama do sada nije objavljeno.

Prvi nastup Indeksi su imali u jesen 1962. u sarajevskom Domu milicije. U početku su svirali instrumentalnu muziku i obrade svetskih hitova svojih uzora The Shadows, The Kinks i Cliffa Richarda, a kasnije su počeli snimati i svirati i svoje pesme. Poslednji koncert održali su u Banja Luci, u dvorani Borik 5. maja 2001.

foto: Printscreen Youtube

Nakon što je nenadmašni pevač Davorin Popović umro 2001. grupa prestaje da postoji. Gitarista Slobodan Bodo Kovačević je umro 2004. godine, bubnjar Đorđe Kisić 2005., a nedavno nas je napustio i legendarni Kornelije Bata Kovač.

