PROSILI SU ME, DONOSILI POKLONE I PRETILI MI! Danijela Pantić otkriva ŠTA se dešava iza kamere POPULARNOG kviza koji mnogi vole

Odavno su televizijski gledaoci voditeljku Danijelu Pantić vezali za kvizove, pa je njeno druženje s takmičarima u "Mozaiku" na Kurir televiziji bilo samo logičan sled u njenoj karijeri.

Ovaj format, kako kaže, vrlo je dinamičan i zabavan, a pored toga, ostavlja joj i mnogo mogućnosti da uvek iznova uči. U novoj sezoni, Danijela je već započela susrete s novim takmičarima.

foto: Aleksandar Kujučev

Ima li nekih promena u kvizu "Mozaik" u četvrtoj sezoni?

- Svaka sezona donese novosti i većina tih promena je zbog takmičara, jer su oni to tražili ili sugerisali. Izmenili smo bodovanje u igri "Kako se zovem", jer se ranije događalo da se napravi velika razlika u poenima i da jedan takmičar osvoji i do 60, dok drugi bude na 10 ili 15 bodova. Pritom, ovo je igra u kojoj se može osloniti na pretpostavku rešenja, a uvek na znanje. Dakle, možete pogađati pojmove, kao što se to čini u igri "Vešala". Takođe, u igri "Štafeta" smo produžili vreme za razmišljanje, a najvažnije promena je što sada imamo i nagradu za treće mesto i svakog učesnika u kvizu.

Imaju li takmičari tremu?

- Imali smo ih dosta s tremom, kao i interesantnih i duhovitih takmičara koji prave odličnu atmosferu, jer su opušteni i s njima je uvek zabavno.

foto: Kurir

Da li je tačno da su vas neki takmičari i prosili?

- Da, bilo je i toga. I bračnih ponuda i poklona, izjava ljubavi, slanja ključeva stana... A bilo je i neprijatnih ili opasnih situacija na snimanju zbog kojih smo morali da zovemo obezbeđenje i policiju.

Navijate li za nekog dok traje borba pred kamerom?

- Ne, to dugme mi je isključeno čak i kada ne vodim kviz, već kada ga gledam na ekranu, ali mi intuicija dobro radi i znam ko će ići dalje, a malo je i do iskustva. Pamtim svakoga ko je bio u kvizu, sećam se plasmana, odakle dolazi, čime se bavi... Ponekad, kada vidim da se takmičar obeshrabri jer gubi, trudim se da ga podržim, poguram napred da ne bi odustajao prerano.

foto: AMG

Da li je TV kviz format koji vas najviše ispunjava?

- Format je lagan, a istovremeno i dinamičan, jer je reč o kratkoj formi. Nije zahtevan i pruža priliku za mnogo znanja i zabave. To mi prija, a verujem i takmičarima.

Šta biste još radili na televiziji?

- Tok šou, kao nekada, kada je na televiziji vreme sporije teklo i kada smo imali dovoljno minuta da razgovaramo s jednim gostom i da idemo u dubinu tih razgovora. Danas je važna brzina, ovaj trenutak sada i sve bismo hteli odmah, te često upadamo i sami sebi u reč, a da ne kažem tek koliko nemamo strpljenja za sagovornike. U redu je "brzo" se informisati, ali u redu je i uživati u lepoj rečenici, graditi filozofsku misao ili koristiti logiku pomoću nekoliko premisa. Vreme za uživanje u razgovorima i mislima, vreme za nas same, kao da se izgubilo.

Jeste li ikada učestvovali u nekom kvizu?

- U dva kviza, jednom koji je vodio Manda, i drugom, rađenom prema licenci, "Holivudiranje", koji je 90 odsto zabava i igra, dok 10 odsto kviza čini znanje. Veliki sam ljubitelj kvizova, posebno onih znanja i često se igram sa svojim sinom igara koje imaju formu kviza. Zabavno nam je, a ujedno je to lakši i bolji način za učenje, rast i razvoj. To je moja preporuka i svim roditeljima, ne terajte decu da uče napamet lekcije, jer je to teži način učenja i to znanje, verovatno, neće dugo trajati. Najbolja su pitanja koja počinju sa: "Šta misliš?", "Zašto?", "Da li znaš?" jer podstiču dete da misli, koristi logiku, ima kritički stav i svoje mišljenje o temama o kojima razgovarate, a to će mu sutra mnogo koristiti u situacijama kada neko pokušava da manipuliše njime.

foto: Kurir

Na Kurir televiziji ste od njenog početka. Kako biste opisali ove dve i po godine rada na njoj?

- Rastemo zajedno. Lepo je i izazovno biti tu od nastanka televizije, trenutka kada se kreiraju ideje i želje. S druge strane, znate da je odgovornost na vama i da, ako ne uradite vi, nema ko drugi. Izazovno i uzbudljivo, u isto vreme. Ovo je i dalje period traženja najboljih formata i timova, jer živimo u vremenu kada se sve brzo menja i ponekad je važnije i lakše mi da se promenimo, nego da menjamo situaciju i sve oko nas. Tako je i u našoj profesiji, gde, ako ne idemo u korak s komunikacijom, tehnologijom i zahtevima publike, mi zapravo nazadujemo. A Kurir televizija uvek reaguje brzo i ima ekipe na pravom mestu, zato ima toliko i gledalaca.

(Kurir.rs/Jasmina Antonijević Milošević)

