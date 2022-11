IMALA SAM TRAUME JER SU ME MEŠALI S ANĐELKOM: Glumica Anđelika Simić o skidanju zbog uloge, novim izazovima i SLAVNOJ KOLEGINICI

Novi film rediteljke Bojane Krstić "Čudotvorac tumanski" premijerno je prikazan protekle nedelje u Beogradu. Reč je o kratkometražnom igranom ostvarenju o čudima Svetog Zosime, tumanskog svetitelja i iscelitelja.

Film je nastao na osnovu ličnih svedočanstava onih koje je svetitelj iscelio, a sakupio ih je i sačuvao od zaborava iguman manastira Tumane otac Dimitrije u knjizi "Čudo ljubavi Božje". Jednu od najpotresnijih priča dočarala je u ovom ostvarenju glumica Anđelika Simić. Članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta govori za Kurir o pozorišnoj karijeri, ali i novim izazovima koji je u čekaju do kraja godine.

- U filmu "Čudotvorac tumanski" srela sam se s jednim zahtevnim glumačkim zadatkom. Igram majku sina kojem se lekari nakon saobraćajne nesreće bore za život. Doktor izgovara rečenicu: "Sve smo učinili. Sada je sve u božjim rukama." To je za svaku majku bezizlazni trenutak. Bilo mi je drago što smo se bez velikih priprema Nebojša Dugalić i ja spojili kao partneri i bez puno reči razumeli kao roditelji tog dečaka - kaže Anđelika za Kurir.

Kako ste otkrili manastir Tumane?

- Preko filma. Imala sam priliku da tokom snimanja boravim u konacima manastira. To je bila blagodet, jer sam bila u toj energiji divnih ljudi i monaha. Oni su danas postali moji prijatelji za ceo život.

Kada ste vi prvi put osetili božju ljubav?

- Svako od nas se rodi s tim, a pitanje je kad je spozna. Od deteta, ali kod mene nije bilo osvešćeno kao danas. Božja ljubav je prisutna, ali moramo da se otvorimo za nju.

Sad je trend da se snimaju filmovi verske tematike. Da li ih gledate?

- Ne. Nisam stigla još da pogledam "Svetu Petku", pa ne mogu da vam dam neki komentar i sud.

Anđelka Prpić, devojčko Simić, kaže da su je na početku karijere mešali s vama kao glumicom. Da li ste imali neko slično iskustvo?

- Mene su mešali s njom tako što su mi govorili Anđelka umesto Anđelika. Imala sam traumu zbog toga. Međutim, sada mi bude drago, jer kad čujem Anđelka, odmah pomislim na nju. Greška je postala zanimljiva igra reči.

U pozorištu ste uradili mnoge hrabre stvari kao glumica. Nisu tada bile razvijene društvene mreže, a danas biste bili zbog te uloge na svim naslovnim stranama. Mora li glumica da se skine zbog uloge?

- Ne mora. Desio se komad "Putujuće pozorište Šopalović" i ideja reditelja i moje viđenje bili su da to tako i treba da bude. Radovala sam se što se kroz neobični glumački zadatak igram. Ne mora to da bude pravilo. Sada da mi daju takav zadatak, verovatno bih rekla da neću to da uradim. To je meni bio divan glumački izazov i osećala sam se bolje tu, na sceni, nego u nekim predstavama gde sam bila zakopčana do grla (smeh).

Šta vas danas glumački inspiriše?

- Uloga na kojoj trenutno radim. Završila sam snimanje serije "Južni vetar 2" i nastavka "Tajkuna". Sada spremam novu zanimljivu ulogu, nisam sigurna da li smem da pričam o njoj, ali je to serija "Apsolutnih sto" Srdana Golubovića s "Fajerflaj produkcijom". U pozorištu spremam "Tita Andronika" u režiji Andraša Urbana i dosta veliku ulogu i zanimljivu.

