SEKA NAM JE USKOČILA MESEC DANA PRED SNIMANJE FILMA: Sandra Mitrović o svom prvencu, tajnama sa seta i saradnji s Vojažem

Novi hit u domaćim bioskopima je "Komedija na tri sprata" mlade rediteljke Sandre Mitrović.

Više od 50.000 ljudi već je videlo njen prvenac, a ćerka Željka Mitrovića i Sonje Mitrović Hani otkriva za Kurir anegdote sa snimanja, kako je birala glumce i kakve ponude za nove projekte ima iz Amerike.

Da li ste očekivali ovakav odziv publike?

- Nisam opterećena brojkama. Bile su mi bitnije reakcije publike i kritike, koje su stvarno fenomenalne. Mislim da su lepo prošli i premijera i period promocije filma. Bili smo i po raznim gradovima, gde su nas dočekali stvarno srdačni ljudi.

Kad je nastala ideja za film?

- Moj koscenarista Noa Dodson mi je puno pomogao u strukturi scenarija. Uvek je teško kad pišeš ansambl film. Nisam sigurna da ova priča može svuda da se ispriča, jer su likovi karakteristični za naše podneblje.

Da li ste imali dileme oko kastinga ili su to bili prvi izbori?

- Najviše nas je namučila Živka, jer nema aktivnih glumica u tim godinama. To je velika uloga, sa dosta snimajućih dana. Druga glumica je originalno trebalo da glumi Živku, ali je zbog zdravstvenih razloga morala da odustane. Seka Sablić nam je uletela mesec dana pre snimanje. Ulogu vodoinstalatera Milenka sam pisala za Bodu Ninkovića.

Čime vas je Boda osvojio?

- Boda i ja smo radili na jednom mom kratkom filmu "Klavire prevozi Ostoja" i imali smo predivnu saradnju. On je i kao osoba i glumac divan čovek. Kliknuli smo samo. Uloga Milenka je dosta slična po senzibilitetu toj ulozi koju je imao u mom kratkom filmu.

Prvi put imamo poplavu kao temu u domaćem filmu. Koliko je to bilo tehnički zahtevno za vas kao rediteljku?

- Dugo nismo znali kako ćemo da priđemo toj temi, jer u Srbiji ne postoji studio koji bi mogao da isprati te ideje. Jedina opcija nam je bila da izgradimo studio u bazenu. Namučili smo se. Bilo je hladno, kraj avgusta, početak septembra. Zahladnelo je, a grejanje još nije počelo, pa su se glumci smrzavali. Ekipa iza kamere je imala ribarske čizme i odelo, a oni su samo morali da budu u kostimima. Boda nam se najviše namučio, ali se niko nije bunio jer su svi zapravo bili uzbuđeni što radimo nešto novo. Imali smo i saunu, koju smo koristili kako bi se glumci ugrejali. Efekti vode koje smo imali su ispali odlično. Što se tiče vode i poplave, oni su stvarni i rađeni s pravom vodom.

Da li je bilo teško raditi s decom?

- S decom je bilo najteže, jer za velike glumce ne praviš kastinge, dok je ovde to bilo potpuno drugačije. Videla sam na kastingu njih više od 40. Najveći problem smo imali kad smo ih videli i shvatili da devojčice i dečaci od 14 godina uopšte ne izgledaju kao vršnjaci. Mina i Lara, koje glume Anu i Kristinu, došle su zajedno na kasting i samo su počele da cvrkuću, divno su kliknule. Mali Stevan Dobrica, koji igra Marka, genijalan je. Kad smo snimali, imao je osam godina i uopšte nije preglumljivao. Toliko je sladak sad kad idemo po premijerama, jedini zna kako da se pokloni. S Vesnom Trivalić je učio kako da se poklon. Proveo je dosta vremena u vodi i sada ga često zezam: "Jesam ti rekla da će se isplatiti to mučenje?"

Prvi ste dali ulogu Vojažu, a sada je postao glumac. Otkud on u vašem u filmu?

- Slučajno se desila ta saradnja. Dolazili su dečaci na kasting, ali su svi oni izgledali kao da imaju 10 godina naspram Mine i Lare. Nije delovalo realno da se one zaljube u nekoga ko je njihov vršnjak, a onda sam se setila da sam se ja u to doba uvek zaljubljivala u nekog ko je stariji od mene. Slučajno sam preko prijateljice s kojom sarađuje saznala da ima želju da se oproba kao glumac. Preko mog druga Filipa smo stupili u kontakt, njemu se to dopalo i lepo je ispalo. Vojaž je više gostujuća zvezda u našem filmu. U seriji "U klinču" ima dosta veću i zahtevniju ulogu, u kojoj se jako lepo snašao.

Kakvi su dalji planovi?

- S Noom razvijam jos jedan projekat. Trebalo nam je tri godine da uradimo "Komediju na tri sprata", nadam se da će ovaj ići brže. Snimala sam i jednu američku seriju u Beogradu, a sada putujem u Saudijsku Arabiju da budem rediteljka jedne nove priče. U Rijadu radim seriju za njihovo tržište.

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

