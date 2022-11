POKUPIO NAJBOLJE OD OCA I MAJKE: Evo kako izgleda i čime se bavi sin DRAGANA PETROVIĆA PELETA I OGLE ODANOVIĆ (FOTO)

Tri decenije srećnog braka, Olga Odanović i Dragan Petrović Pele krunisali su rođenjem sina Jakova i ćerke Lenke.

foto: Sonja Spasić

Lenka je mlada glumica, a naslednik se poslednjih godina retko pojavljuje u medijima. I Jakov je nasedio ljubav prema filmskoj umetnosti. On je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Jakov Petrović retko se pojavljuje u javnosti, ali je sličnost koju ima sa svojim ocem neverovatna. Na svom Tviteru nedavno je objavio fotografiju u društvu Zorana Zajeva. Ranije su za njega pisali da je isti otac Pele iz mlađih dana. Komentari ne prestaju da se nižu, a pripadnice ženskog pola, ponovo su u potpunosti osvojene prodornim plavim očima, koje je Jakov nasledio od oca. Pokupio je i najlepše od majke Olge Odanović.

foto: Zorana Jevtić

"Sin mi se rodio u Gradskoj bolnici. Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i ja sam potpuno poludeo, to je za mene bilo - vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao, Jakov nije spavao do petnaeste godine, spava samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno", ispričao je u ispovesti za Kurir njegov otac za Pele za Kurir.

Kurir.rs