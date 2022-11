USKORO STIŽE FILM O NAJPOZNATIJEM SRPSKOM TELOHRANITELJU: Naslovnu numeru otpevaće poznata pevačica, a evo i kada počinje snimanje

Danas je u Beogradu održana konferencija povodom početka snimanja filma "Ajkula sa ljudskim licem", rađenom po životu najpoznatijeg srpskog telohranitelja Gorana Dželatovića Ajkule.

Britanski glumac Tamer Hasan (54), koji je igrao u filmovima "Betmen počinje", "Pogrešno skretanje 3: Levo od smrti" i "Dvostruka igra", doputovao je u Beograd sa prijateljem, srpskim telohraniteljem Goranom DŽelatovićem Ajkulom, kako bi se priključio ekipi filma "Ajkula sa ljudskim licem".

Hasan će u ostvarenju koje se bavi životom DŽelatovića, koji je čuvao najpoznatije svetske ličnosti (DŽona Stejtama, 50 Centa, Madonu, princa Harija, DŽenifer Lopez, Naomi Kembel, Kajli Minog, Robija Vilijamsa, Bila Klintona, fudbalere "Arsenala"...), glumiti Ajkulinog najboljeg prijatelja. Što se glavnog glumca tiče, uloga je rezervisana za jednu od najvećih holivudskih zvezda, ali se još ne zna o kome je reč.

-Ne smem da otkrijem koja glumačka ekipa će biti deo mog filma, jer smo u fazi potpisivanja ugovora. Snimanje će početi u prvoj polovini sledeće godine. Radićemo na nekoliko lokacija, među kojima je i Srbija. Scenarij će se 80% bazirati na mom privatnom životu i stvarnim događajima - objasnio je Ajkula.

Njegov prijatelj Tamer Hasan, ponovo je u Srbiji, a kako je otkrio rakija mu se posebno dopada.

- Ovo mi je drugi put da sam u Beogradu, prvi put sam bio 2011. godine, sviđa mi se energija, ambijent, ljudi i sve ostalo, zaista smo se super proveli. Kada sam prvi put došao u Srbiju, nisam mnogo toga o njoj znao, ali oduvek sam hteo da je posetim i da ovde radim. Jedino sam znao Gorana i on mi je pričao o Srbiji, on je moj brat, a ne samo prijatelj. Probao sam rakiju, to je lavovsko piće, dopada mi se - rekao je glumac.

Naslovnu numeru "Ajkula" otpevaće Jelena Jevremović, koju joj, kako nam otkriva, Dželatović traži svaki put u kafani.

- Otpevaću naslovnu numeru "Ajkulo". To neće biti obrada, već moderniji zvuk poznate pesme. Goran je divan prijatelj, svaki put kad se sretnemo on me tera da zapevam i ja ne mogu da ga odbijem. Dugo nisam bila aktivna u medijima, ali mislim da je ovo pravi potez - objašnjava pevačica.

Goran se svojim poslom bavi već 26 godina, koliko i živi u Londonu – a svoju karijeru sa poznatima započeo je zahvaljujući glumcu Džejsonu Stejtamu.

U London je otišao zbog devojke koju je voleo. Njihova ljubav trajala je do 1998. godine, kada su se i razišli. On je 2012. godine dobio dete s jednom strankinjom, kojom se nije oženio.

Pored toga što je postao otac, te godine je ostvario i vrhunac u karijeri kada je čuvao američki drim-tim u košarci. Imao je najjači ugovor za Olimpijadu u Londonu.

