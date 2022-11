TRAŽIO JE OD MENE DA KRIJEM DA UMIRE: Tika Stanić godinama ĆUTAO da mu je kolega TEŠKO BOLESTAN! Krišom sam ga vodio kod lekara

Glumac Tihomir Stanić otkrio je nepoznate detalje o legendarnom kolegi Draganu Nikoliću i bolesti sa kojom se borio.

Slavni glumac je s pokojnim kolegom Draganom Nikolićem 2008. godine snimao film "Turneja". Tika je još tada saznao da je Gaga teško bolestan, ali na njegovo insistiranje o tome je ćutao godinama.

- Na snimanju filma "Turneja" Gagi je bilo loše i tražio je da ga krišom odvedem u bolnicu. Lekar mu je rekao da mora da ostane da leži jer može da se desi najgore. On je to odbio i rekao mi da nikome ne kažem ni reč - priča Tihomir Stanić.

- Gaga Nikolić je tražio od mene da krijem da umire - dodao je.

- Jedne noći posle snimanja Dragan me je zamolio da ga odvedem kod lekara kad cela ekipa zaspi. Ušao sam oko pola tri noću u njegovu sobu, čekao me je spreman i otišli smo do bolnice u Prijedoru. Bilo mu je baš loše... Lekar mu je rekao da mora da ostane da leži u bolnici jer može da se desi najgore... - priča Tihomir Stanić u intervjuu za Informer.

Nikolić je tada rekao Staniću da izađe iz ordinacije.

- Gaga je izašao posle 15 minuta i rekao mi je da je sve u redu i da nikome ne kažem ni reč da smo išli u bolnicu. Ujutru na snimanju bio je najvedriji i najveseliji, pričao je viceve i celu ekipu držao na okupu. Do kraja snimanja filma niko nije primetio da je bolestan, a ja o ovome nikada nisam pričao dok je bio živ - priča Tika o Gagi, koji je 2016. preminuo od raka debelog creva.

