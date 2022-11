EVA RAS O SMRTI ĆERKE KRUNE I PATRIJARHU PAVLU: Napravio je gest koji nikad neće zaboraviti! Od njegovih reči će vam krenuti SUZE

Ćerka Eve Ras, Kruna Ras, preminula je 1991. godine, a glumica se nikada nije oporavila od tog strašnog gubitka. Za Evu, Krunina smrt u 24. godini života i dalje je misterija, budući da, prema njenim rečima, mnogi detalji nisu bili jasni, iako je zvanično u pitanju bila smrt prirodnim putem.

Kruna je bila majčin i očev ponos, a glumica se na svoj Fejbuku napisala potresano sećanje na te dane.

Volim Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla, pričalo se iza mojih leđa ali došlo je i do mojih ušiju da se Kruna ubila i ja sam zamolila Dušana Spasića arheologa, mog prijatelja koji je blizak sa Patrijaršijom, on je mogao da mu kaže, kako bi znao, kako se ne bih ogrešila ako bi to bilo tačno i da ga upita za dozvolu da mogu dete da sahranim po pravoslavnim običajima jer je bila te vere po ocu... Kad se Danilo Kiš...

- Mi ne znamo, ali ako je u tuđini možda i oduzela sebi život, to znači da je bila nesrećna, daleko od svih koji su je voleli, Bog će joj oprostiti, a mi nećemo da joj uskratimo posmrtno pomazanje jer ko smo mi da osudimo nesrećnicu koja je bila daleko od nas i kojoj nismo mogli našom ljubavlju osvetliti put...- poručio mi je patrijarh Pavle preko Dušana Spasića i poslao je sveštenike...

Otada se trudim... A znaš zašto ti danas o tome pričam, danas bi bio rođendan mojoj majci Margiti, a sutra maloj Kruni, da su žive ali mrtvi nemaju rođendane...

"Moj beše prošle nedelje... Nas tri smo bile rođene takoreći iste nedelje u godini... Nisam htela da se rasplačem, Elohime, ali ponekad... Radmila Savičević je rekla, kad sam je prvi put srela posle Krunine smrti... Na sceni smo se srele u sred kadriranja Sinišinih Srećnih ljudi... Radmila Savičević, Elohime, dušu da joj prostiš, rasplakala se i rekla: Plači i ti, Evo moja, pusti da poteku potoci suza, Kruna zaslužuje da se plače za njom... Mi smo i ljudi, nismo samo glumci, neka kasni snimanje... Mili moj, Elohime, ipak mi je žao što sam otvorila srce o tužnim danima jer pričajući - sve se ponovilo. Kruna je ponovo umrla, ponovo se vratila kući u kovčegu dugim putem, preko gora i planina.

Ponovo će gorka tekućina tuge iz mojih očiju da poteče kad zaspim...", napisala je glumica.

