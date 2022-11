VELIKA LJUBAV S AUTO-PUTA ZAGREB-BEOGRAD JOJ OBELEŽILA ŽIVOT: Evo kako danas izgleda LEPOTICA iz kultnog filma TAJVANSKA KANASTA

Goran Marković snimio je 15 igranih i pedesetak dokumentarnih i TV filmova. Jugoslovenska kinoteka napravila je protekle nedelje svečanu projekciju još jednog njegovog digitalno restaurisanog filma - "Tajvanske kanaste", koju je u produkciji "Centar filma" snimio 1985. godine.

Na 32. festivalu u Puli Gordana Gadžić osvojila je Zlatnu arenu za najbolju epizodu, a na Filmskim susretima u Nišu nagrađeni su ona i Boris Komnenić, koji igra glavnog junaka.

Gordana se preselila iz Beograda u Zagreb zbog ljubavi, u vreme rata i na vrhuncu karijere. Udala se za kolegu Ivicu Vidovića i krenula u novu i, u to vreme, neizvesnu životnu avanturu.

U spomen na velikog glumca i supruga objavila je monografiju "Hod po rubu, s Ivicom" u kojoj je zabilježila glumačko stvaralaštvo jednog od omiljenih glumaca s ovih prostora. Glumio je u kultnim filmovima "Zaseda" Živojina Pavlovića, "W. R. Misterije orgasma" Dušana Makavejeva, a bio je Servantes u seriji "Naše malo misto".

Sa Gordanom je osnovao Teatar Rugantino u kojem je do svoje smrti 2011. godine, bio umetnički direktor, ali i glumac i redatelj.

Goran Marković neko je veoma važan Gordani Gadžić.

"On je obeležio moj beogradski karijerni život. Postala sam puno vidljivija nakon njega. Kada sam drugi put sarađivala sa njim dobila sam malu ulogu, koja je meni bila mnogo značajna jer sam zbog nje ovde dobila glavnu ulogu jednu pa drugu. Goran me je zaista obeležio. Sa njim je divno raditi i sa lakoćom, bez ikakvih drama", kaže glumica za Kurir.

Gordana je ponovo ulogu u Srbiji dobila u seriji "Tajkun".

"Nažalost sam malo videla od te serije. Kvalitetno je napisana i urađena, moja uloga je krajnje nebitna bila tamo. Nemam puno oslonaca za tu priču", priseća se Gordana.

Mnogo voli i svoju ulogu u seriji "Novine", gde joj je partner bio Ivan Bekjarev. Pokojni glumac šalio se da je konačno smuvao svoj ljubav iz studentskih dana.

"To je jako čudno kada vidiš ljude koje jako dugo ne vidiš. To kad si na istom mestu, nemaš takvo iskustvo. Znamo se iz vremena moje mladosti i nekih takvih saradnji u Beogradu, ustvari se ni ne sećam šta smo radili. Kako se udvarao ženama tako se verovatno udvarao i meni, sve je to bilo benigdno i ništa posebno. Ne mogu da shvatim da njega više nema, sad kad pričam o njemu ne govorim o nekome ko je umro", zaključuje Gadžićeva.

Gordana ima danas dvoje dece. Filip Vidović je mladi i uspešni glumac, dok se ćerka Ana bavi produkcijom.

Digitalno restaurirana kopija "Tajvanske kanaste" biće prikazana 22. novembra u dva termina u 18 i 20.30 časova, u Jugoslovenskoj kinoteci u Sali Makavejev. Projekcije će biti besplatne.

