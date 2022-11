VIŠE NOVCA ZARADI LOŠ NARODNJAK NEGO TEMA IZ OTPISANIH! Kompozitor Nemanja Musurović: Filmska muzika tretira se kao bezvredna

Film ili TV seriju bez muzike teško je zamisliti, ona je u mnogim ostvarenjima jednako važna kao i dobra gluma, režija ili fotografija.

Međutim, novim pravilima koje je donela Organizacija muzičkih autora Srbije Sokoj, njeni autori dobijaju deset putan manje novca nego dosad, a teme poput onih iz "Otpisanih" ili serije "Grlom u jagode" potpuno su izgubile vrednost, kaže za Kurir kompozitor Nemanja Mosurović.

Muzičko nasleđe

- Mi, autori filmske muzike, još uvek smo u neverici da je u našem udruženju Sokoj došlo do tako nepristojnog ili, bolje reći, necivilizovanog postupanja. Zaista je zbunjujuća činjenica da 2022. treba da se debatuje o tome da li filmska muzika ima vrednost. Po velikom broju analiza i teorija, upravo je filmska muzika obeležila 20. vek jer se u tom spoju slike i muzike sublimira kompletno muzičko nasleđe - priča Mosurović i nastavlja:

foto: Nemanja Knežević

- Suprotno svakoj logici, statutu Sokoja, zakonu o autorskim i srodnim pravima, ali i svetskoj praksi, Sokoj je u decembru 2020. promenio čitav niz članova i uredbi i time u jednoj sinhronizovanoj akciji sklonio filmsku muziku kao relevantan faktor u novčanoj raspodeli za 2021. godinu. Živimo u vremenu kada se mediji menjaju. Svedoci smo da se povećao intenzitet snimanja domaćih serija.

Televizije ostavljaju udarne termine emitovanja za dramske sadržaje. Otvaraju se kanali koji puštaju filmove i serije po ceo dan... Neko je sve ovo primetio i izračunao da filmsku muziku treba skloniti iz finansijske raspodele. Jednostavno rečeno, filmska muzika je počela da smeta svima koji učestvuju u novčanoj raspodeli prihoda Sokoja, a ne bave se filmskom muzikom.

foto: Firefly Production

Autor muzike za seriju "Tajkun" ili "Besa" smatra da je sve počelo nakon odlaska dva velika srpska kompozitora:

- Nakon smrti Zorana Simjanovića i Vojkana Borisavljevića u Savetu autora Sokoja nije ostao niko ko bi mogao da zaustavi ovo nelegalno postupanje. Epilog je da je Srbija danas jedina zemlja na svetu u kojoj se filmska muzika tretira kao nešto bezvredno. Po trenutnim Sokojevim merilima, čuvena tema iz serije "Grlom u jagode" Zorana Simjanovića ili poznata muzika iz serije "Otpisani" nikada ne mogu da prihoduju kao bilo koja najlošija narodna i ili najlošija pop muzika. Ili plastičnije da se izrazim, jedno emitovanje najlošije narodne muzike nosi višestruko veći broj poena od jednog emitovanja teme iz serije "Grlom u jagode".

foto: Dragan Kadić

Neka vrsta krađe

Autori filmske muzike očekuju da će uspeti da naprave dogovor kojim će biti svi zadovoljni.

- U kontaktu sam sa službama iz Sokoja i sve vreme verujem da će se pronaći rešenje. Problem je što su sinhronizovano uradili nekoliko stvari. Smanjili su vrednost boda za filmsku muziku na 0,20. Obična narodna muzika ima jedan bod. Ali to nije sve. Uvedeno je i smanjenje na određeni broj ponavljanja. To je dovelo do toga da filmska muzika u 10 epizoda serije vredi u ukupnom zbiru jos 55% manje... Taj komplikovani algoritam je bukvalno samleo filmsku muziku do toga da su naknade sada 10 puta manje nego za običnu narodnu ili pop muziku. Kada uzmemo u obzir da se domaće serije emituju u najgledanijim terminima televizija s nacionalnom frekvencijom, gde televizije imaju skupe blokove reklama, dolazimo do jednostavnog zaključka da je Sokojeva promena sistema bodovanja u stvari vrsta krađe jer se novac koji realno prihoduju kompozitori filmske muzike raspodeljuje drugima - zaključuje naš sagovornik.

foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

Novim pravilima oštećeni su i pokojni Kornelije Bata Kovač, Aleksandra Kovač (autorka muzike za serije "Ubice mog oca" i "Državni službenik"), Biljana Krstić ("Crna svadba") i Vasil Hadžimanov ("Otvorena vrata" i "Dug moru").

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs

Bonus video:

04:32 U NIŠU MUZIKA, U NOVOM SADU ZNAMENITE LIČNOSTI: Evo kakvi su murali popularni u Srbiji